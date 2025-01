Veronika, l’amore di Majakovskij: "Non il poeta, ma il grande uomo"

Ippodromo di Mosca, 13 maggio 1929. La giovane attrice Veronika Polonskaja incontra l’uomo che cambierà radicalmente la sua vita. Si tratta del celebre poeta Vladimir Majakovskij. Lui è un intellettuale e un artista all’apice della fama, un’autorità indiscussa. Lei è ‘solo’ una ragazzina appariscente e un po’ ingenua. Eppure la scintilla scatta inevitabile. Inizia così lo spettacolo "Majakovskij", in scena stasera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona nell’ambito della rassegna ‘Made in Marche’. Sul palco salirà Francesca Lattanzio, diretta da Andrea Anconetani, che firma drammaturgia e regia.

Majakovskij è stato un uomo capace di lasciare un segno indelebile non solo nella letteratura, ma anche nell’anima di chi lo ha conosciuto. Figura di spicco dell’avanguardia russa, il poeta con le sue parole e la sua passione ha infiammato intere generazioni. Veronika, appena ventunenne, è una ragazza vivace ma inesperta, che vede in lui un faro capace di illuminare i suoi primi passi nel mondo. Quell’incontro non è solo un evento personale: è l’inizio di un rapporto che racchiude il travolgente dualismo di Majakovskij. Da un lato c’è il poeta del futuro, animato da un’irrefrenabile tensione verso il progresso e il cambiamento; dall’altro c’è un uomo capace di donarsi senza riserve a chi lo circonda, lasciando in chi lo ha conosciuto un’eredità emotiva inestimabile.

"Voglio ridestare e far tornare alla memoria i sentimenti di quella Veronika che ero allora – recita il personaggio protagonista – Le sensazioni di quella bambina di ventuno anni che non conosceva la vita e la gente, a cui era toccato in sorte l’immensa felicità di conoscere da vicino un uomo grande e meraviglioso".

La stagione 2024 - 2025 del Teatro Panettone è organizzata dal Gruppo Teatrale Recremisi, in collaborazione con l'AMAT e con il patrocinio del Comune e della Regione Marche.