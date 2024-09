Verso il Natale. Sorpresa, la ruota è confermata. Ma ora si studiano altre location

Natale 2024: torna, a sorpresa, la ruota panoramica di piazza Cavour. L’atto è passato in giunta ieri mattina, o meglio è stato approvato il via libera alla redazione di un bando pubblico per arrivare poi all’assegnazione dell’iniziativa. Un atto dovuto, visto che in Italia non sono tantissime le società che si occupano di queste cose, ossia l’affitto di una ruota panoramica. Questo fa presagire che, considerato che la pubblicazione del bando è un atto dovuto ovviamente, a portare la ruota in città potrebbero essere gli stessi che lo hanno fatto negli ultimi cinque anni, prima con l’amministrazione di centrosinistra guidata da Valeria Mancinelli, e dallo scorso anno con quella di centrodestra griffata Daniele Silvetti. Solo un dettaglio, in fondo il vero interesse della notizia è il fatto che la ruota, alla fine, ha messo d’accordo tutti in maggioranza. Nella scorsa legislatura alcuni consiglieri allora all’opposizione e oggi non solo in maggioranza, ma addirittura in giunta, avevano criticato la scelta della ruota soprattutto per questione di costi di esercizio. In realtà, come più volte riportato anche nelle cronache, la ruota panoramica non comporta costi elevati, tutt’altro, e anzi il suo gradimento è andato aumentando nel corso degli anni. A chi è sempre piaciuta, invece, è proprio al sindaco che ha avuto peso nella discussione di giunta per arrivare al provvedimento di ieri che di fatto da il via libera alla procedura.

Restano da sistemare alcuni dettagli, comunque non di poco conto. A partire dalla durata dell’impegno che potrebbe partire da inizio dicembre e almeno fino alla Befana. C’è poi il nodo dell’ubicazione della ruota stessa, dal primo anno sempre sistemata in piazza Cavour, ma la giunta, a partire dall’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, sta studiando da tempo la possibilità di reperire opzioni differenti. Tre quelle principali, tutte a modo loro di difficile applicazione ma non impossibili: dal Porto Antico al Passetto passando per piazza Pertini. Tutte possibilità concrete, ma non ci sorprenderemmo se la ruota, alla fine, non verrà montata al solito posto, nel cuore della piazza più bella di Ancona, illuminando la statua di Camillo Benso Conte di Cavour.

Pierfrancesco Curzi