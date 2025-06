"Via Santa Lucia è un vero disastro"

C’è una strada a Fabriano al centro delle polemiche. E’ via Santa Lucia, quella che porta al cimitero. "Sono più di due mesi che la situazione è così, è una vergogna per il decoro cittadino - dice l’ex consigliere comunale Marco Giampaoletti -. Non si sono ancora degnati di portare via i detriti dal marciapiede. Per questo motivo i pedoni devono camminare lungo la strada. Oltre a questo problema, i marciapiedi stessi versano in condizioni pietose e anche la strada, "mossa" dalle radici degli alberi è pessima. La giunta comunale però decanta tanto la sicurezza. Gli assessori di competenza, il comitato di quartiere, i consiglieri delegati, tutti passano per questa strada ma forse, mentre camminano o passano in macchina, sono bendati".

Non è l’unica situazione a far discutere a Fabriano: sono tante le polemiche che riguardano ad esempio gli sfalci mancati, la presenza di grossi cespugli bordostrada, spesso fotografati e postati sui social da cittadini infuriati. Le condizioni meteo delle ultime settimane hanno contribuito a ritardare le operazioni di sfalcio comunque in corso in diversi punti della città in questi ultimi giorni. È iniziato oltretutto il programma di rimozione definitiva dei ceppi degli alberi comunali che ostruiscono i marciapiede, attraverso la loro fresatura. Per consentire i lavori in sicurezza, sono previste modifiche temporanee alla viabilità a sabato scorso lungo viale Zonghi e viale Miliani.