Vigili del fuoco, allenatori e giornalisti in campo per il premio Aiac Marche 2025

Un sabato a tutto calcio, quello in programma domani. Dalle 16, infatti, lo stadio Giuliani di Torrette – messo a disposizione dal dirigente della Gls Dorica David Urbinati – accoglierà la quarta edizione del ‘Premio Aiac Marche 2025’, organizzato dal Gruppo regionale Aiac. Il consueto galà, in programma dalle 18, sarà anticipato dal tradizionale torneo di calcio a 8 ‘Trofeo Spectra Engineering’ della famiglia Santilli, intitolato alla memoria di Aroldo Aranci e Andrea Giachi. In campo, le tre selezioni di vigili del fuoco di Ancona, allenatori Aiac Marche e giornalisti marchigiani, diretti dall’arbitro Molinari di Ancona. Interverranno il presidente Aiac Marche Gianluca Dottori, oltre ai quattro presidenti provinciali, i delegati e i componenti del Consiglio. Tra le autorità presenti, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il presidente del Comitato regionale Marche Ivo Panichi, il coordinatore regionale del Settore giovanile e scolastico Floriano Marziali, il vicesindaco con delega allo Sport di Ancona Giovanni Zinni e il presidente di Aics Ancona Alessandro Verardi. Al temine si terrà la consegna dei premi per i tecnici associati, che hanno conseguito la vittoria del campionato nel corso della stagione o si sono distinti nel corso del campionato come Castori, Palladini, Magi, Possanzini, Omiccioli, De Filippi, Pieralisi e Fiano. Insomma, una parata di mister di primo livello che saranno degnamente celebrati dinanzi a colleghi, famiglie e e addetti ai lavori. Presenta Giacomo Giampieri.

A chiusura degli eventi la cena aperta a partecipanti e allenatori. L’organizzazione tiene a ringraziare, per la collaborazione, "Il Trofeo di Francesco Guida, Gruppo Moretti Comunicazioni, Groupama Assicurazioni di Gian Paolo Felicetti Agente Generale Ancona, Gemme di Bontà e Aics Ancona".