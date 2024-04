Vigor alla terza sconfitta. Allarme rosso per i playoff

Che si tratti di scarsa motivazione o di una forma fisica non ottimale conta poco, la Vigor è a un passo dal perdere i playoff. Tante le critiche, moltissime le attenuanti, basti pensare alla pioggia di infortuni che ha afflitto la rosa di Clementi per tutto l’anno. Eppure rimane la sensazione che si sarebbe potuto fare qualcosa di più: la settimana scorsa è stato ufficializzato l’ingresso in società di Robert Lewis, avvocato americano già ceo del Cesena, lo scossone ha parzialmente distolto l’attenzione dalle vicende di campo, ma neppure la maggiore tranquillità è stata di aiuto ai rossoblu. Un periodo così complicato, in termini di risultati, risale alla prima parte del campionato, quando i ragazzi di Clementi incapparono in tre cocenti sconfitte consecutive contro Chieti, L’Aquila e Campobasso. Oggi la storia si ripete, seppur contro avversari di caratura tecnica ben diversa. Ciò potrebbe significare che la Vigor ha finito la benzina e in un campionato così equilibrato, con tante compagini impegnate nella lotta per non retrocedere, ogni errore si paga a caro prezzo. "Vogliamo chiudere in maniera dignitosa questo campionato – dice il centrocampista vigorino Matteo Baldini –. Lo dobbiamo ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto". Ultimamente, però, i buoni propositi non si sono trasformati in fatti e a Riccione non è andata meglio. La compagine romagnola aveva bisogno di punti per salvarsi e in campo non ha fatto sconti. La Vigor invece non è riuscita ad accogliere le richieste dei tifosi, non ha esaudito i desideri di una piazza sempre alla ricerca di nuovi stimoli e grandi traguardi. I playoff, che di sicuro non rappresentano chissà quale opportunità, sono comunque l’unico obiettivo rimasto. Un obiettivo che la Vigor aveva tra le mani e ad oggi non è riuscita a proteggere. Rimane un’ultima occasione: il derby contro la Samb, la grande delusa di questa stagione, uscita dalla lotta per il titolo troppo presto. La Vigor deve vincere e sperare in un passo falso della Roma City. Senza dimenticare il sorprendente Atletico Ascoli e il Chieti, a una sola lunghezza di distanza dalla coppia delle quinte e prontissime a sfruttare qualsiasi errore. Qualche buona notizia però c’è: la Juniores under 19 Nazionale ha vinto il campionato per il secondo anno consecutivo. I ragazzi di mister Brunetti si sono imposti al "Bianchelli" contro il Notaresco. Il futuro vigorino sembra in ottime mani. Nicolò Scocchera