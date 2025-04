Vigor Senigallia: lotta salvezza ancora aperta, decisivo il derby contro Fossombrone

Se il tiro di Mancini, a 5 minuti dal fischio finale, fosse entrato, si parlerebbe di altro a Senigallia e si guarderebbe al futuro con rinnovato entusiasmo.

Invece la Vigor è ancora lì, impegnata nella lotta salvezza ed ogni verdetto è ancora in discussione. Il 2-2 contro la squadra di Silva avrà anche consegnato al popolo rossoblu una Vigor combattiva e più determinata di quella vista domenica scorsa contro l’Atletico Ascoli, ma ciò che fa masticare amaro ai tifosi di Senigallia al termine della gara disputata giovedì al "Savini" di Notaresco, è proprio il risultato. Già perché è mancata (anche stavolta) la zampata decisiva per chiudere il discorso salvezza. Un traguardo così vicino nei numeri, ma a quanto pare lontanissimo nei fatti.

Senza alcun dubbio, il colpaccio del Termoli al "Riviera" contro la Samb ha stravolto i piani di molte squadre impegnate nella corsa verso la salvezza. Il successo dei molisani inguaia diverse squadre e tra queste c’è anche la Vigor. Con una quota salvezza così alta, i 40 punti raggiunti dalla Vigor non sono ancora sufficienti per mettere la parola fine sul campionato.

Ma la squadra rossoblu non può certo prendersela con nessuno, se non con se stessa. Sono infatti tantissime le occasioni perse dalla Vigor negli ultimi mesi, un’infinità di punti persi per strada a causa di ingenuità più che evitabili.

"Il calcio è anche questo - dice mister Antonioli, il tecnico della Vigor -. Gli errori si pagano in tutte le fasi del campo. Pensavamo di raggiungere il traguardo a Notaresco, ma così non è stato. Dispiace, ma dovremo continuare a lottare anche a causa di alcuni risultati che possiamo definire strani. Ma è chiaro che queste stranezze sono solo riconducibili alle motivazioni, logicamente le squadre che giocano con il coltello tra i denti non possono essere considerate battute in partenza. Possiamo e dobbiamo contare solo su noi stessi, dipende ancora da noi, è chiaro che dopo la sosta dovremo trovare le energie fisiche e mentali per cercare in tutti i modi la salvezza".

Una salvezza ancora da sudare e contro il Fossombrone sarà molto dura. Per tanti motivi: è un derby, tra l’altro storicamente molto complicato per la Vigor e, non ultimo, perché la squadra di Fucili ha ancora la possibilità di raggiungere un posto nei playoff.

La Vigor non può più rimandare, la prossima settimana sarà cruciale così come l’ultimo derby della stagione.

Nicolò Scocchera