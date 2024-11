Vigor, tutti arruolabili L’Aquila nel mirino

Lavora sodo la Vigor sotto l’attenta regia dello staff tecnico, con un unico obiettivo: battere L’Aquila. Più volte si è parlato dell’importanza di aggiudicarsi un big match; non solo per i punti in palio, ma anche per la non trascurabile iniezione di fiducia di cui tutto l’ambiente vigorino beneficerebbe.

Per riuscirci servono coraggio e concentrazione, qualità che i ragazzi di Clementi hanno nel proprio repertorio e spesso lo hanno dimostrato nei momenti di difficoltà. La settimana però è agli sgoccioli ed il giovedì è sempre una giornata molto significativa. Di sicuro Clementi qualche idea tattica ce l’ha ed a breve tirerà le somme.

La Vigor non dovrebbe fare i conti con particolari imprevisti. Eccezion fatta per Alonzi e Tomba, quest’ultimo dovrebbe tornare operativo al termine del girone di andata, non ci sono altri contrattempi. Solo qualche acciacco, ma nulla di irrecuperabile.

Cosa deciderà di fare mister Aldo Clementi? Quale sarà la formazione che dovrà misurarsi contro L’Aquila?

È ancora presto per dirlo, ma qualche certezza c’è. La prima è De Angelis: il centrocampista di Ascoli ha saltato a malincuore la sfida di San Benedetto, causa squalifica, e non vede l’ora di riprendersi il suo posto in mezzo al campo. Pochi dubbi anche su due terzi dell’attacco: ovvero Pesaresi e Kone, discorso apertissimo invece per il terzo uomo del tridente: la scelta ricadrà su uno tra Ferrara e D’Errico.

Tornando al centrocampo: oltre a De Angelis, anche Gabbianelli dovrebbe regolarmente essere in campo, apertissima invece, la concorrenza per il terzo slot: con ogni probabilità ci sarà un under, nello specifico uno tra: Subissati, Idaro e Di Sabatino.

In difesa Magi Galluzzi è l’unica certezza, tanti i dubbi ed i ballottaggi sulle fasce. Questo è il quadro in caso di collaudato 4-3-3, ma non è escluso che l’esperimento tattico, ovvero il 3-5-2 di San Benedetto, non possa essere riproposto.

Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha fissato il recupero di Vigor - Castelfidardo, match valido per i 16esimi di finale di Coppa Italia Serie D.

La sfida si disputerà mercoledì 27 novembre allo stadio Bianchelli di Senigallia. Fischio d’inizio previsto alle ore 14:30. Tutto confermato dunque, la gara era stata rinviata a causa dell’allerta maltempo. A causa del forte vento che si è abbattuto lungo il litorale, la Protezione Civile aveva diramato allerta arancione. Inevitabile la decisione del sindaco Olivetti di chiudere gli impianti sportivi all’aperto ed il conseguente rinvio del match di Coppa.

La vincente tra Vigor e "Castello" affronterà negli ottavi il Ravenna che ha battuto il Lentigione. La blasonata ed ambiziosa formazione romagnola può contare su elementi del calibro di bomber Di Renzo oltre all’ex Fano Nappello, autore del prodigioso gol su punizione in finale playoff, proprio contro la Vigor, non più tardi di un paio di stagioni fa.

La Coppa è sempre una buona occasione per dare spazio ai giocatori meno impiegati in campionato. Di certo però, mercoledì prossimo non sarà della gara Mevale Kone, convocato a Roma per la Rappresentativa dedicata ai giocatori del centro- sud Italia.

Nicolò Scocchera