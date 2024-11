Violenza contro le donne, in teatro un film con "posto riservato" per Ilaria

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione culturale "Se non ora quando?" di Osimo, organizza domani alle 20.45, al teatro La Nuova Fenice, la proiezione gratuita del film "Sotto accusa". Interverrà l’associazione Donne e Giustizia di Ancona, da anni impegnata per accogliere e sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli. All’interno del teatro sarà allestita la mostra "Giochi di mano dalla parola alla china" dell’artista LaManfrina. Il tema degli abusi sulle donne e il numero altissimo di femminicidi nel nostro Paese collocano questo tema come drammaticamente attuale. Non c’è territorio che possa sentirsi libero da episodi di violenza contro donne, ragazze e bambine e non a caso continuano ad essere al centro di numerosi fatti di cronaca – dice la presidente Caterina di Benedetto -. Non possiamo non ricordare la nostra sorella Ilaria Maiorano, vittima di femminicidio nell’ottobre 2022, cui idealmente dedicheremo il ’posto occupato’ a teatro". Nel 2024 sono state fino ad ora 90 le donne vittime di femminicidio e molte altre subiscono quotidianamente soprusi e maltrattamenti. Solo l’informazione, la formazione e la diffusione di una cultura del rispetto e del consenso possono invertire la rotta. Per farlo è indispensabile che tutta la comunità contribuisca ad aumentare la consapevolezza, gli spazi di confronto e discussione e a proporre modelli relazionali alternativi. Anche per questo Snoq invita calorosamente tutti e tutte a prender parte all’iniziativa".