Zucchero, via ai grandi concerti. Prove nello stadio sold-out. Un mega palco tecnologico. Viabilità, il piano anti caos

Il grande evento dell’estate pop anconetana è ormai alle porte. Domani sera (ore 21) allo Stadio del Conero arriverà Zucchero con il suo "Overdose d’amore", pronto a far scatenare un pubblico che, se confermato il sold-out, si aggira intorno alle 14mila persone. Il cantautore è già arrivato in città per prepararsi al debutto. Sì, perché il concerto apre il tour mondiale, mettendo Ancona sotto i riflettori nazionali, e non solo, vista la fama di cui l’artista gode all’estero. Zucchero ha già effettuato prove sia allo stadio che al PalaPrometeo, su quello che è stato descritto come un mega palco ricchissimo a livello scenografico, a partire dai ledwall su cui gli spettatori più lontani potranno ammirare il loro idolo da vicino. A proposito di pubblico, va ricordato che tutti i posti sono a sedere, compresi quelli del prato. Qualcuno potrebbe considerare questo fatto come un ‘inconveniente’, ma si può star certi che quando si solleverà l’ondata sonora dei pezzi più ‘danzerecci’ in molti non resisteranno, e si alzeranno per ballare.

La scaletta del tour include una selezione di successi classici e brani più recenti, con un focus particolare sui brani dell’album "Discover II", a partire da "Una come te", il nuovo singolo uscito con relativo video. La scaletta a quanto apre varierà leggermente tra le diverse date, ma generalmente includerà brani come "Senza una donna", "Diamante", "Partigiano reggiano", "Baila", "Soul Mama", "Miserere", "Diavolo in me", "Solo una sana...", "Così Celeste" e "X colpa di chi?". E, naturalmente, "Overdose (d’amore)", che dà il titolo al tour, oltre che essere una delle canzoni più amante dai fan dell’artista. Non mancano omaggi a grandi del rock, come la cover di "Nutbush City Limits" di Ike e Tina Turner. Ma Zucchero ha annunciato che potrebbe cambiare ogni sera.

Il concerto, attesissimo, segna il ritorno di Ancona nel circuito dei grandi eventi pop estivi, dopo alcuni anni di ‘penuria’. Un cambiamento di rotta confermato da altri due appuntamenti di richiamo. Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, che calcheranno lo stesso palco di Zucchero sabato, e quello di Ultimo, per il quale bisognerà aspettare mercoledì 2 luglio. Molto più lunga sarà l’attesa per un altro evento, annunciato di recente. Stiamo parlando della doppia esibizione di Vasco Rossi, che il 23 e il 24 giugno 2026 sarà allo Stadio del Conero per rinverdire i fasti di quelli che a tutti gli effetti sono da considerarsi dei veri e propri ‘riti’.

Proprio i concerti degli ultimi anni hanno fornito agli organizzatori e all’amministrazione comunale l’esperienza giusta per mettere in campo tutte le misure atte a garantire il buon esito delle serate, limitando le inevitabili difficoltà a livello di parcheggi e viabilità. Le strade limitrofe allo stadio saranno chiuse sin dalle prime ore del pomeriggio. Si va dallo svincolo dell’Asse sotto il cimitero di Tavernelle fino all’Arco degli Angeli e all’area delle vie Filonzi e Flavia. Un sistema di navette consentirà al pubblico di raggiungere agevolmente il Del Conero, i cui cancelli apriranno alle ore 17. Tre le linee previste: dalla stazione ferroviaria (partenza alle ore 16), parcheggio dell’Università a Montedago (ore 16) e capolinea presso la multisala Giometti (dalle ore 17). Per tutte le linee è previsto il viaggio di ritorno con partenza al termine del concerto.