Dall’anfiteatro romano allo stadio: un’altra raffica di show tra Zucchero,. Pinguini Tattici Nucleari e Joan Thiele

Appena riaperto al pubblico per le visite guidate, l’Anfiteatro romano di Ancona conferma il suo ritorno come straordinaria location di eventi grazie al festival "Spilla". Due (per ora) i concerti previsti. Giovedì 10 luglio si esibirà Joan Thiele, la cantante rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo. Cantautrice e producer poliedrica, l’artista propone un mondo sonoro che spazia tra R&B, soul e jazz, rievocando le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. Il giorno dopo, venerdì 11, sarà la volta di Tony Ann, pianista e compositore canadese che ha conquistato il pubblico italiano a colpi di sold out. Facile attendersi lo stesso ad Ancona, dove porterà tutta la magia e la potenza emotiva della sua musica.

L’altro ‘faro’ della musica pop nel capoluogo, ovviamente d’estate, è lo Stadio del Conero, dove sono previsti tre eventi molto attesi. Giovedì 19 giugno Zucchero arriverà con il suo ‘Overdose d’Amore Tour’, per la gioia di almeno un paio di generazioni di fan. Sabato 21 toccherà ai Pinguini Tattici Nucleari, con il loro ‘Hello World - Tour Stadi 2025’. Mercoledì 2 luglio ‘Stadi 2025 – La favola continua... ‘ porterà allo Stadio del Conero uno dei ‘nuovi’ cantautori più amati dal pubblico, Ultimo. Insomma, ci aspetta un’estate con tanti concerti in più location del capoluogo di regione.

