"Zucchero una settimana in città per il grande evento"

Se l’estate di Ancona (e non solo) sarà particolarmente ‘scoppiettante’ lo si dovrà anche all’appassionato lavoro di Emanuel Pàstina, che con la sua agenzia Universal Events organizza e coorganizza una lunga serie di concerti e spettacoli. A partire dal quello di Zucchero di sabato 21 allo Stadio del Conero, che lo vede impegnato insieme a Elite Agency e Alhena entertainment.

Pàstina, cosa rappresenta per Ancona, e per lei, questo concerto?

"E’ un grandissimo evento. Basti dire che è il debutto mondiale del nuovo tour di Zucchero. Solo questo dovrebbe far sentire orgogliosi gli anconetani. Il tour non parte da Milano o da Napoli. Parte da Ancona. Parliamo di un artista che ha collaborato con i più grandi: Clapton, Sting, Bono, Pavarotti...".

Quando arriverà?

"Il 14. Farà cinque giorni di prove, allo stadio e anche al PalaPrometeo. L’allestimento del palco inizierà il 10. Sarà lo stesso che utilizzeranno i Pinguini Tattici Nucleari e Ultimo. Un palco enorme. L’allestimento di Zucchero però sarà il più grande, a livello scenografico. L’impatto sarà devastante. Sarà una vera festa, in cui Zucchero interpreterà tutti i suoi successi, in una sorta di best of".

La città come ha risposto finora a quello che si presenta come un grande evento?

"Direi bene. Sono rimasti circa 2mila biglietti, su un totale di 14mila. Non sono previsti posti in piedi, ma tutte sedie. Anche nel prato, dove ce ne saranno 6.500. Sì, sono orgoglioso di avere questo concerto nella mia città. Zucchero mancava ad Ancona da vent’anni. Il fatto è che negli ultimi anni la città è finita un po’ nel dimenticatoio. Le agenzie l’hanno snobbata. Invece Ancona merita i grandi eventi. Tra l’altro ora c’è dialogo con l’amministrazione comunale, che prima mancava".

Non a caso organizzate eventi anche al Porto antico...

"Sì, il 24 luglio avremo i DNA, storica tribute band dei Pink Floyd, che celebrerà i 50 anni di ‘Wish you were here’. Il 25 arriverà Paolo Crepet".

E poi c’è Sirolo, dove il ‘cartellone’ quest’anno è particolarmente ricco.

"A Sirolo il 18 luglio avremo il filosofo Umberto Galimberti, e il 26 Barbascura X, divulgatore molto seguito. Il 9 agosto ci sarà Alex Britti. E poi c’è Jerry Calà, che il 19 luglio canterà e racconterà aneddoti sui suoi film. Il 10 agosto il parco della Repubblica sarà illuminato da tremila candele a led per il concerto di un duo che proporrà in acustico brani di Lucio Battisti, mentre un attore racconterà aneddoti della sua vita. Riguardo ai tributi, ne avremo anche altri due: a Vasco Rossi e Jovanotti. Ringrazio il Comune per la collaborazione".

Eventi in altre città?

"Al campo da rugby di Jesi dall’11 al 13 luglio organizzeremo il ‘Rugby Music Festival’, con dj-set di vari generi. Commerciale il primo giorno, afro il secondo, e ‘per famiglie’ il terzo. Ci saranno ospiti come Paolo Noise, Stefan Egger, le Donatella, La Regina, Gianka... Il 5 luglio Giorgio Montanini si esibirà in piazza Cavour a Filottrano. Io credo nel territorio, e ci investo moltissimo".

Da come parla sembra che metta la vera passione nel suo lavoro.

"Ho avuto la fortuna di poter scegliere il lavoro che amo".

