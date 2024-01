Ancona, in migliaia in centro per il tributo a Pino Daniele

Ancona, 14 gennaio 2024 – Concerto tributo a Pino Daniele, piazza Roma gremita. Applausi per la Macapea band, che ha interpretato i più grandi successi del cantante napoletano morto nove anni fa. Ospite d’eccezione, Tony Esposito che ha fatto selfie e foto con i fan.

In migliaia in centro per il tributo a Pino Daniele con Tony Esposito e la Macapea

L’evento chiude ufficialmente il cartellone natalizio del capoluogo. “Una città che è ripartita dal punto di vista commerciale e dell’attrattività”, ha fatto sapere l’assessore comunale ai grandi eventi, Angelo Eliantonio. Tanta gente in Corso Garibaldi ad assistere all’esibizione dell’autore di Kalimba de Luna.

Sul palco, per la Macapea, il piano di Massimo Saccuttelli, il basso e contrabbasso di Andrea Zaccari e la batteria di Danilo Brugnini, anconetano d’adozione. Di Matteo, il frontman che col suo timbro vocale ricorda Daniele, collabora con Esposito da 11 anni. Le navette – fanno sapere dal Comune – hanno funzionato. Traffico regolare, con tante auto in giro per essere una domenica di gennaio. Il tributo a Pino Daniele è iniziato con mezz’ora di anticipo per timore che piovesse. L’evento di chiusura del cartellone era slittato proprio causa meteo. Era infatti inizialmente previsto per il 7 gennaio.