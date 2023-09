Castelfidardo, un annullo postale nel decennale della scomparsa di Gervasio Marcosignori

Castelfidardo, 18 settembre 2023 – Gervasio Marcosignori, uno dei fisarmonicisti italiani più apprezzati e conosciuti al mondo, definito dalla stampa inglese “the poet of the accordion”, è nato a Castelfidardo il 3 dicembre 1927, e proprio il 9 marzo 2013 è scomparso mantenendo vivo il suo talento e le sue intuizioni musicali.

In occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa e nell’ambito del Pif, l’Associazione culturale “Gervasio Marcosignori” ha dedicato al musicista un annullo postale su cartolina e francobollo dedicati, con il quale collezionisti e appassionati possono avere un ricordo speciale ed esclusivo di un personaggio altrettanto unico e indimenticabile. Oscar mondiale della fisarmonica nel 1959, compositore e concertista, ha suonato in presenza di Capi di Stato e nei maggiori teatri del mondo. Ha contribuito alla realizzazione del Museo Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo rendendo famosa la sua città in tutti i continenti, divenendo un emblema non solo per Castelfidardo, ma anche per la Regione Marche e per l’Italia.

Un altro riconoscimento ufficiale viene conferito a Gervasio nel 1956 dalla Bbc di Londra allorché viene chiamato per la registrazione di un “recital” della durata di mezz’ora, radiodiffuso sulla rete “Home Service”. Questa emittente, che corrispondeva al “Terzo programma” della Radio italiana di alcuni anni fa, si occupava di cultura e mai la fisarmonica aveva fatto sentire le sue note su questa rete radiofonica perché riservata alle orchestre sinfoniche e agli strumenti classici da concerto.

La rivista Fisarmonica del mese di maggio del 1957 racconta di una trasmissione televisiva di Gervasio e scrive: “La TV inglese ha immediatamente convocato il popolare “poeta of the accordion” e Marcosignori è comparso sui teleschermi inglesi con tanto di frac ed ha eseguito il progettato programma musicale accompagnato dall’orchestra sinfonica della BBC”.