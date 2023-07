Concerto di Tiziano Ferro ad Ancona, la carica dei 26mila. Come cambia la viabilità

Ancona, 6 luglio 2023 – Tutto pronto per il concerto di Tiziano Ferro: ad Ancona, si attendono oltre 26mila spettatori da tutta Italia. Lo show che fa parte della tournée programmata nel 2020 e che fu rinviata a causa della pandemia, è il terzo grande evento musicale che la città recupera dopo quelli dello scorso anno di Vasco Rossi e Ultimo.

Un appuntamento che ribadisce la centralità di Ancona quale tappa dei più importanti tour, città capace di organizzarsi ed accogliere migliaia di persone con una organizzazione già positivamente collaudata nelle esperienze dello scorso anno.

Ferro, sabato, proporrà una scaletta di 33 brani che ripercorrono 20 anni di carriera e ii suoi 8 album. Il tour da 500 mila biglietti venduti, offrirà anche al Del Conero un grande palco con 1000 metri quadri di video. Insomma, sarà un sabato memorabile, ma il nodo fondamentale è come arrivare al Del Conero. L’amministrazione comunale ha approntato una imponente macchina organizzativa.

Dal canto suo, Daniele Berardinelli, assessore al turismo, invita i cittadini "ad usufruire dei mezzi pubblici e soprattutto della metropolitana di superficie, del tutto gratuita alla fine del concerto, grazie ai treni speciali dalla fermata Ancona Stadio che sono velocemente collegati con la stazione centrale.

Questa sperimentazione che per la prima volta viene attuata ad Ancona, potrà evitare ai cittadini che decideranno di sfruttarla di bypassare eventuali ingorghi. Potrà essere così più veloce scendere alla stazione centrale per tornare a casa, sfruttando anche il parcheggio degli Archi".

La linea blu per il concerto avrà una frequenza di 6/8 minuti, come quella gialla e quella rossa. Se la blu farà stazione-piazza Ugo Bassi e via Tavernelle, la gialla partirà dal cimitero delle Tavernelle in direzione stadio. La linea rossa, invece, partirà dal Galilei di via Allende.

Tutte e tre partiranno alle 14 e faranno pure il viaggio di ritorno. Chi preferisce, potrà prendere il treno con p dallo0 stadio alle 23.55 e arrivo alla stazione di “Ancona centrale” alle 24.02, per poi partire 8 minuti dopo. l secondo treno da Varano arriverà in stazione al quarto binario alle ore 00:32 e ripartirà alle ore 00:47.

Viabilità off-limits nei dintorni dello stadio, con traffico parzialmente interdetto sulla Cameranense, chiusa dalle 18 del 7 luglio alle 7 del 9 luglio. Interessati dall’ordinanza sindacale anche l’incrocio con via Filonzi e il tratto compreso con l’Arco degli angeli, che sarà a senso unico con direzione Arco.

Consentita la sosta sul lato destro, fino ad esaurimento posti. Interdetta la circolazione su via Filonzi, tra via Flavia e via Cameranense eccetto gli autorizzati.