Fabriano, al via domenica al Gentile la stagione sinfonica 'Geografie musicali'

Fabriano (Ancona), 10 gennaio 2023 – Al via la stagione sinfonica al teatro Gentile. La stagione 2024, dal titolo 'Geografie musicali' vuole essere un atlante spazio temporale per un viaggio attraverso il tempo nei luoghi della musica: un itinerario che favorisce l’incontro con autori celebri e nuovi, con compositori che dialogano a distanza di secoli e che si accostano gli uni agli altri nonostante i migliaia di chilometri che li separano, con capolavori conclamati e musiche da scoprire. È un viaggio in compagnia di direttori e interpreti di grande levatura. Le note della Quinta Sinfonia di Beethoven apriranno questo viaggio al teatro Gentile domenica prossima alle 17. Ecco il calendario dei concerti previsti fino ad aprile inoltrata: domenica pomeriggio appunto il concerto di apertura Austria felix – Beethoven quinta con la Form, orchestra filarmonica marchigiana, diretta da György Györiványi Ráth. Al violoncello ci sarà Erica Piccotti. Il 24 gennaio poi alle 21 al teatro Gentile sarà la volta di ‘Mosca -San Pietroburgo sempre con la Form ma diretta da Manlio Benzi su musiche di Aleksandr Borodin, Sergej Rachmaninov, Pëtr ll'ic. Al pianoforte Gianluca Luisi. Il 4 febbraio alle 17 poi sarà la volta di Klavierabend: nel Cuore dell’Europa con la Form diretta da Michele Campanella. Si proseguirà poi il 18 febbraio alle 17 con ‘Venti dall’Est’ e la Form diretta dal maestro Carlo Rizzi e tanti altri appuntamenti, fino al 7 aprile. Il 2 marzo l’ultimo appuntamentSi o serale alle 21 con il concerto Espana e la Form diretta da Jordi Bernàcer su musiche di Joaquín Rodrigo, Federico García Lorca e Manuel De Falla. Mezzosoprano Mariangela Marini, alla chitarra Eugenio Della Chiara. “Siamo orgogliosi di affiancare a una grande Stagione di prosa del Teatro Gentile un programma di “geografie musicali”, di elevata qualità artistica, composizioni appartenenti a diversi paesi e culture, ma accomunate dallo stesso potere e valore che la musica sa esprimere – dichiara Maura Nataloni, assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano - La musica è armonia e bellezza, è capace di suscitare emozioni e di unire, proprietà che apprezziamo particolarmente nei difficili tempi attuali.” Abbonamenti ( da 24 per gli studenti ad 80 euro per 8 concerti) e biglietti ( da 4 a 18 euro) presso il botteghino del Teatro Gentile. Riduzioni per giovani fino a 26 anni e anziani sopra i 65. Per i nuovi abbonamenti il botteghino è aperto il 10, 11 gennaio 2024 dalle 16 alle 20. '