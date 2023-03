Gianni Morandi ad Ancona, in 5mila al Palaprometeo tra musica e allegria

Gianni Morandi ad Ancona nella foto postata sui social

Ancona, 26 marzo 2023 – Gianni Morandi infiamma il Palaprometeo di Ancona. Quasi sold out la serata di ieri, sabato 25 marzo, con circa 5mila spettatori.

A Passo Varano, Morandi è arrivato con la moglie, Anna Dan, verso l’ora di pranzo. Il concerto è iniziato intorno alle 21.15. Pubblico di tutte le età per il ragazzo di Monghidoro, che, sul palco di Ancona, ha esordito in abito scuro, con una giacca luccicante. La prima canzone è stata ‘L’allegria’, uno dei suoi ultimi singoli. Poi, è stata la volta di ‘Se perdo anche te’.

E via coi successi intramontabili: da ‘Occhi di ragazza’ a ‘C’ea un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’. Cambio d’abito a metà serata, per l’artista bolognese, che, con la chitarra, ha intonato ‘Fatti mandare dalla mamma’.

Uno degli interpreti più bravi e amati della musica italiana si è commosso al ricordo di Lucio Dalla, dopo Caruso: «Lucio è qua tra di noi, in quell’angolino a guardarci».

Tra le varie esibizioni, Gian Luigi Morandi (questo il suo vero nome, ndr) ha scherzato col pubblico: «Ho il colpo della strega, ma non chiamate l’ambulanza». Simpatico il siparietto sulle pillole: «Gianni, prendi le pastiglie per la memoria e per la pressione. E non dimenticare quelle per la prostata» ha scherzato una delle coriste.

Morandi, 78 anni, si è scatenato scendendo tra il pubblico sulle note di ‘Bella signora’. Parlaci di te, Gianni, di come uno su mille ce la fa. E ancora una volta, lui ce l’ha fatta. Ha aperto tutte le porte come nel Sanremo di un anno fa.

Reduce dalla conduzione del festival 2023, al fianco di Amadeus, lo showman ha ricordato il suo legame con Ancona: «Qui, nel 1964, in occasione del Cantagiro, cantai per la prima volta ‘In ginocchio da te’». E giù applausi fino alle 23.