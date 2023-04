‘La Buona novella’ di Neri Marcoré in anteprima alle Muse di Ancona: “Così vi faccio riflettere con De Andrè”

Ancona, 13 aprile 2023 – ‘La Buona novella’ raccontata da Neri Marcorè attraverso l’opera e le musiche di Fabrizio De André. E’ lo spettacolo in programma fino a domenica al teatro Le Muse di Ancona dove l’attore marchigiano narra i vangeli apocrifi in un alternarsi di voci e brani musicali che lasciano sul palco riflessioni ritmate. Lo spettacolo muove proprio dalla rilettura di quei passi di Vangelo considerati "inaffidabili” che invece il grande De Andrè ha rimesso in musica e poesia proponendo un viaggio insolito nel Gesù meno noto e fiabesco.

Un compito non facile, sia per la natura dell’argomento che per l’impianto musicale-poetico che Marcoré interpreta con sensibilità e delicatezza, ma anche con quella maturità che gli consente di accompagnare lo spettatore in un viaggio coinvolgente. Così, dalla nascita alla morte sulla croce di Cristo, il gruppo di poliedriche artiste (cantanti, musiciste, attrici) assiste Neri nell’impresa di tradurre De André e di cantare la ‘Buona novella’ non solo con le sue parole e musiche, ma anche con la propria arte. Uno spettacolo che scivola veloce e che coinvolge.

Per Marcoré l’ennesimo successo in contemporanea con quello del cinema dove, nel ruolo di attore protagonista del film ‘Quando’ di Walter Veltroni e in programmazione in questi giorni nelle sale italiane, racconta gli anni ’80, i loro umori, le illusioni, i miti che lo hanno alimentato, evidenziando il grande salto con i nostri anni e lanciando un messaggio però universale: “Basterebbe un po’ di attenzione in più all’altro”, come dice il protagonista nel film alla commissione di maturità che lo esamina, per risolvere anche tanti problemi di oggi. In autunno Nerì Marcoré uscirà con un nuovo film.