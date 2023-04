Neri Marcorè, il nuovo spettacolo e il Carlino d’Oro ad Ancona

Ancona, 13 aprile 2023 – Un Carlino d'Oro decisamente meritato. E' quello che Neri Marcorè ha ricevuto oggi nella redazione del Resto del Carlino di Ancona dalle mani del caporedattore Andrea Brusa. Un riconoscimento per le sue doti artistiche, ma anche umane. Le prime le ha dimostrate oggi con il debutto nazionale dello spettacolo 'La Buona Novella', tratto dal capolavoro di Fabrizio di De André, in scena fino a domenica al Teatro delle Muse.

Le seconde sono quelle che lo hanno fatto diventare testimonial della Lega del Filo d'Oro di Osimo, che lo hanno portato a ideare l'evento 'Risorgimarche', o tenere un concerto a Senigallia a favore degli alluvionati'. 'C'era da fare qualcosa di tangibile per le comunità colpite dal terremoto, che dicevano: non dimenticatevi di noi' ricorda l'attore. Marcorè ormai da anni è 'il marchigiano' per eccellenza cosa che gli riesce del tutto naturale: 'Sono nato e cresciuto qui. Sono legatissimo alla mia terra. Che sia o no il testimonial ufficiale della regione, non cambia nulla'.