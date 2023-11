Maiolati Spontini, attesa per l'arrivo di Vincenzo Ferrera in biblioteca

Maiolati Spontini (Ancona), 30 novembre 2023 - È entrato nel vivo il programma del Comune per celebrare i 16 anni di attività del centro culturale “eFFeMMe23” La Fornace di Moie. Il calendario degli eventi parte oggi per chiudersi domenica 3 dicembre. Sono tante le occasioni di incontro, fra cui quella molto attesa con l’attore Vincenzo Ferrera e il produttore Michele Zatta della serie “Mare fuori” e “Per Elisa. Il Caso Claps”. Oggi pomeriggio alle 17,30, nella Sala Joyce Lussu, un laboratorio per ragazzi dal titolo “Influencer: dai libri ai viaggi, alla scoperta dei nuovi mestieri digitali” con la blogger Giulia Ciarapica che poi, alle 21,15, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Chi dà luce rischia il buio”. A moderare sarà l’editrice e libraia Francesca Chiappa. Domani alle 19, aperitivo al Caffè letterario e alle ore 21 una serata di giochi di ruolo con l’associazione Jack Talorum. Venerdì ci saranno anche, come tutte le settimane, due lezioni gratuite e aperte a tutti dell’Università degli adulti. In particolare si parlerà, alle ore 15,30, di “Linguaggio cinematografico dalle origini agli anni 60” con Giovanni Battista Dolmetta, e alle ore 16,45 di “Paradossi della Logica” con Gabriele Fava. Sabato, dalle 10,30 alle 12, torna l’appuntamento con i “Sabati … da favola”, le letture per bambini a cura dei volontari “Nati per leggere” al Binario 9 e ¾. Dalle ore 17 fino a mezzanotte ancora giochi da tavolo, questa volta con l’associazione “La Fornace ludica”. Per festeggiare il compleanno de La Fornace sabato mattina, dalle 10 alle 12, aprirà le porte della sua biblioteca anche il Centro Documentazione del Gruppo Solidarietà. Saranno presentati i materiali dedicati in particolare ai temi sociali e allo sviluppo di politiche inclusive, e la selezione di libri dedicati alle famiglie e alla promozione della lettura. Domenica in biblioteca si festeggerà anche un altro compleanno: quello del gruppo della Protezione civile di Maiolati Spontini. Alle 10,30 ci sarà l’incontro con i referenti e i volontari locali che racconteranno 20 anni al servizio dei cittadini per la sicurezza del territorio. Il coordinatore della Protezione civile comunale Marco Conti, nell’invitare la cittadinanza a condividere con i volontari questo momento di festa, anticipa alcuni dati: «Il Gruppo è composto da 25 persone e ha in dotazione due fuoristrada oltre ad attrezzature varie come motopompe, motoseghe o turbine per la neve. Siamo intervenuti ultimamente in varie emergenze legate ai cambiamenti climatici, ma anche nella ricerca di persone scomparse. Il Gruppo comunale è impegnato costantemente in esercitazioni e corsi di formazione. Ringrazio tutti i volontari e le volontarie che negli anni hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per un importante servizio a favore dell’intera comunità». Il momento clou della festa per i 16 anni di attività della biblioteca sarà nel pomeriggio, dalle 17,30, con il dialogo a due voci, moderato da Pamela Ventura, con il produttore Michele Zatta e con l’attore Vincenzo Ferrera delle serie “Mare fuori” e “Per Elisa. Il Caso Claps”. Ferrera è entrato nel cuore dei telespettatori con il ruolo di Beppe nella fiction “Mare Fuori”. Per cinema e teatro lavora con Tony Servillo, Mario Martone, Carlo Cecchi e molti altri. Nel 2022 è tra i protagonisti di Sopravvissuti, la serie con Lino Guanciale, ma compare nel cast di altre serie di successo come Un Medico in Famiglia 2, Distretto di Polizia 6, Il capo dei capi, Un Posto al Sole, Il giovane Montalbano, Don Matteo 10, Momenti di trascurabile felicità di Pif. Magistrale la sua interpretazione nella Fiction Rai “Per Elisa. Il Caso Claps”, nella parte del papà della protagonista. Zatta è dirigente di Rai Fiction Italia e International. Dal 22 novembre è in onda su Rai2 con “Noi siamo leggenda”, serie tv dedicata ai giovani. Ha scritto il libro ”Forse un altro” edito da Arkadia candidato ai premi Strega, Campiello e John Fante 2023. La festa de La Fornace si concluderà alle 19 con il rito della torta che verrà offerta a tutti i presenti.