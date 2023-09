Montecarotto, domani al teatro comunale c'è il trio Chimera

Montecarotto (Ancona), 12 settembre 2023 – Appuntamento domani (ore 21) 21 al Teatro comunale di Montecarotto con il trio Chimera per il concerto di musica da camera “Residart II”. Il trio Chimera è composto da Marta Ceretta al pianoforte, Stefano Raccagni al violino e Giorgio Lucchini al violoncello. Giovane e talentuoso trio italiano, vincitore della borsa di studio 2023 Fps-Residart-Oesc per un corso intensivo di formazione specialistica in musica da camera presso il Castello del Cassero di Camerata Picena (An), l’ensemble si esibisce in un programma di musiche di Luigi Boccherini (Sonata op.12 n.4), Alfredo Casella ( Siciliana e burlesca op.23bis), Franz Joseph Haydn (Trio Hob.XV:18) e Ludwig van Beethoven (Trio op.70 n.2). Il concerto si inserisce nel quadro del XXIII Festival Pergolesi Spontini, curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini e in corso tra Jesi, Maiolati Spontini e comuni della Vallesina. Il programma del festival comprende quattro concerti di musica da camera “Residart”, protagonisti giovani artisti internazionali, ospiti del Festival grazie a Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, e a Orlando European Summer Course for Chamber Music, uno dei più prestigiosi festival di musica da camera dei Paesi Bassi, con i quali la Fondazione Pergolesi Spontini ha sottoscritto un partenariato per produzioni musicali e corsi di specializzazione di Musica da Camera. Venerdì poi alle 21 alla Chiesa degli Aroli di Monsano andrà in sena il concerto “Residart III” con due ensemble, il Trio Chimera e il duo Leonardo Taio, viola & Sofia Adinolfi, pianoforte. Con loro Keigo Mukawa, pianista d’eccezione, vincitore di numerosi e ambiti riconoscimenti fra cui il prrimo premio del Cconcorso del Giappone di Musica, il secondo Gran Prix Marguerite Long-Thibaud, e finalista del Concours Reine Elisabeth di Bruxelles. Molto richiesto in recitals in tutto il mondo, Keigo Mukawa ha appena pubblicato su CD l’opera completa di Ravel per solo piano. In programma, musiche di Robert Schumann, Igor Stravinsky (la Suite Italienne), e di Frédéric Chopin. Domenica poi alle 11 l’appuntamento con “Residart IV” è all’Auditorium di Santa Teleucania a Morro D’Alba, con il pianista Keigo Mukawa e il Quartetto Elmore composto da i violinisti Xander Croft e Miles Ames, e da Inis Oírr Asano alla viola e Felix Hughes al violoncello. L’Elmore Quartet è un dinamico e pluripremiato giovane ensemble britannico, fondato nel 2017 presso il Royal Northern College of Music di Manchester, uno dei più prestigiosi conservatori al mondo. In programma, la Chiaconne di J.S. Bach nella versione per pianoforte da F. Busoni, e il Quintetto per quartetto d’archi e pianoforte op.34 di Johannes Brahms.