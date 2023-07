Santa Maria Nuova, torna il festival "Pizzica&Spizzica"

Santa Maria Nuova (Ancona) - Ritorna nel prossimo week end "Pizzica&Spizzica" a Santa Maria Nuova. La banda musicale comunale La Lombarda organizza il suo consueto appuntamento estivo dedicato ai travolgenti ritmi della Pizzica del Salento e della Musica Folk. La festa si svolgerà sabato e domenica prossimi in piazza Magagnini e l’ingresso sarà gratuito. Sabato si inizierà alle 19,30 con la compagnia del "Solstizio Mediterraneo" che introdurrà alla pizzica. Alle 21 inizierà lo spettacolo di danze del sud con i ballerini della stessa compagnia del “Solstizio Mediterraneo". Seguirà alle 21,45 il concerto di musica popolare salentina con il Trio Bianco, Anglano e Casciaro. Sul palco Giulio Bianco, polistrumentista del Canzoniere Grecanico Salentino, Giacomo Casciaro (chitarra, mandola voce e tamburi) e Giuseppe Anglano (fisarmonica, organetto e voce). In scaletta accanto ad alcuni estratti di "Di zampogne, partenze e poesia" di Bianco (Cgs 2018) anche alcuni classici della tradizione popolare Salentina riarrangiati in chiave minimale e moderna. Il suono del trio è potente e ricercato, la loro musica sicuramente da ascoltare e danzare. Domenica protagonista il gruppo di ballo popolare Valfolk e il concerto di musica popolare “Organetto a cUkù”. Un progetto che nasce dall’unione di due strumenti che fanno parte della tradizione popolare di due zone molto distanti: l’Organetto, strumento molto presente nella tradizione popolare d’Italia e d’Europa, e l’Ukulele, strumento Hawaiano, da diversi anni molto in voga anche nel resto del mondo. Il gruppo propone un repertorio inedito di “Balfolk”: un repertorio fatto di danze (circoli circassiani, scottish, mazurke, bourrée, rondeau, valzer…) che gli stessi musicisti insegnano sia durante il concerto che attraverso workshop preparatori. Ovviamente nel loro repertorio non mancano i balli della tradizione marchigiana a partire dal più conosciuto: il Saltarello. La “Compagnia del Solstizio mediterraneo” promuove ormai da anni nel territorio marchigiano (e non solo) corsi ed eventi dedicati alle tarantelle del centro-sud, con un particolare interesse per la pizzica salentina. La collaborazione con la banda cittadina La Lombarda si è consolidata sin dalla prima edizione della festa. Per tutta la durata della festa saranno aperti stand gastronomici. Si potranno assaggiare piatti della tradizione marchigiana (fiori di zucca fritti, gnocchi e tagliatelle) e qualche sfizioso piatto della tradizione salentina (orecchiette e bombette). Si comincia sabato alle 19.30 con l’introduzione alla Pizzica della compagnia del Solstizio Mediterraneo in piazza Magagnini. Alle 21 Solstizio mediterraneo: spettacolo di pizzica e danze del sud. Alle 21 ,45 il trio Bianco Anglano Casciaro.