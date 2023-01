Croazia nell’Euro e nell’area Schengen, meno controlli in porto ad Ancona: una rivoluzione

Il porto di Ancona

Ancona, 2 gennaio 2023 - La Croazia entra nell’area Schengen, ecco come cambiano le regole portuali nel collegamento tra Ancona e i porti di Spalato e Zara. Come prevede l’accordo Ue saranno aboliti i controlli sulle persone con minori tempi di imbarco e sbarco dei traghetti che collegano le due sponde del mare Adriatico. Sulla base dell’accordo di Schengen, in vigore dal 1995 per favorire la libera circolazione dei cittadini europei, saranno aboliti i controlli sulle persone alle frontiere interne, terrestri e marittime, tra la Croazia, che è entrata nella Ue nel luglio 2013, e gli altri Paesi dell’area Schengen, Italia compresa. Ciò interesserà il porto di Ancona, il primo scalo italiano per traffico traghetti con la Croazia e l’unico ad avere attivo un servizio di linea durante tutto l’anno. I benefici dell’accesso della Croazia nell’area Schengen riguarderanno i tempi di controllo e transito in porto, che saranno notevolmente ridotti, divenendo analoghi a quelli relativi al traffico con la Grecia. Nel 2022 il traffico passeggeri tra i porti di Ancona, Zara e Spalato ha superato i 128.000 transiti, a cui si aggiungono gli itinerari delle navi da crociera che trovano nei due Paesi con le più lunghe coste adriatiche destinazioni variegate con una pluralità...