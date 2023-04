Fabriano, 70enne naviga in un sito hot e finisce vittima di estorsione

Fabriano (Ancona), 6 aprile 2023 – Settantenne naviga in un sito hot e viene adescato da un estorsore che sotto minaccia telefonica di divulgare gli incontri piccanti di cui si era reso protagonista, si fa versare mille euro. La vittima, fabrianese dopo aver versato la prima somma si è visto chiedere sotto minaccia altri soldi e si è così rivolto alla caserma dei carabinieri che sono arrivati al responsabile. Il settantenne nell’ultimo periodo ha iniziato a navigare in un sito internet di incontri piccanti. Ad un certo momento ha fornito anche il proprio numero di cellulare. Poco dopo, sia via cellulare che Whatsapp, ha iniziato a ricevere richieste insistenti di denaro. L’uomo è stato minacciato di gravi ritorsioni se non avesse versato quel denaro. Ad un certo punto ha ceduto alle pressioni e ha versato, come richiesto, in una Postepay mille euro. Chi aveva organizzato il tutto, però, non contento, ha continuato a minacciare e fare altre richieste di denaro. Il 70enne a quel punto però, ha deciso di reagire: ha detto all’estorsore che avrebbe segnalato il fatto ai carabinieri. E non ha più effettuato versamenti. Raggiunta la caserma, non senza vergogna, ha raccontato tutto quello che gli era accaduto poco prima. Dopo lunghe indagini i carabinieri di Fabriano sono riusciti a risalire all’autore dell’estorsione, a identificarlo e denunciarlo. Si tratta di un 30enne, incensurato, nato e residente in Piemonte. Dovrà rispondere del reato di estorsione.