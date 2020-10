Senigallia (Ancona), 4 ottobre 2020 – Riaprono i seggi. Oggi, domenica 4 ottobre, e domani, lunedì 5, si vota per il ballottaggio a Senigallia. Fabrizio Volpini, candidato sindaco del centrosinistra, ha ottenuto il 43,39% dei voti al primo turno, mentre Massimo Olivetti del centrodestra si è fermato al 34,24%. Uno di loro sarà il nuovo primo cittadino. Dopo l'esito del 22 settembre non ci sono stati apparentamenti con altre forza politiche, quindi gli schieramenti restano inalterati.

L'affluenza delle 12 è stata più bassa di quella registrata al primo turno: 13,38% contro il 16,07% del 20 settembre, quando si votava anche per il referendum costituzionale.

Gli orari

Si vota domenica 4 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 5 dalle 7 alle 15. Poi avrà inizio lo spoglio delle schede.

Chi può votare

Possono votare i cittadini residenti a Senigallia che abbiano compiuto 18 anni, compresi quelli che non hanno partecipato al voto per il primo turno del 20 e 21 settembre.

I documenti

Per votare occorre recarsi al proprio seggio (indicato sulla tessera elettorale) con un documento di identità valido e la tessera elettorale. E' previsto il voto domiciliare per chi non possa allontanarsi da casa per motivi di salute.

Come si vota

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Fac simile scheda elettorale

Il voto in diretta