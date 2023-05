Risultati comunali 2023, Chiaravalle non cambia: il sindaco è Cristina Amicucci

Chiaravalle (Ancona), 15 maggio 2023 – Chiaravalle non cambia: è Cristina Amicucci il nuovo sindaco della città di Maria Montessori con il 40,60 per cento delle preferenze. L’assessora uscente ha staccato di dieci punti percentuali l’avvocato Roberto Sabbatini (30,77) e la sua Bronzo per il centro destra che con Gianluca Fenucci si ferma al 23,13 seguito da Maria Letizia Ruello (Città in Comune - Dipende da noi e M5S) che si è fermata al 5,50 per cento.

Cristina Amicucci è sindaco con 2.615 voti 633 in più del suo sfidante Roberto Sabbatini, in una città con 14.306 abitanti e 11.956 aventi diritto al voto. A balzare agli occhi è la bassa affluenza nella città di Maria Montessori dove pure la sfida tra quattro candidati era accesa. L’affluenza è stata del 55,01 a fronte del 60,15 di cinque anni prima.