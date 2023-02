Belardinelli colpisce in B: a segno con il Sudtirol

Il sogno di Luca Belardinelli si sta avverando, la favola del ragazzo partito dalla spiaggia di Velluto verso il calcio che conta sta andando a braccetto con quella della sua squadra: il Sudtirol. Sabato pomeriggio, all’"Arena Garibaldi" di Pisa, si è materializzato un altro piccolo passo in avanti verso la consacrazione definitiva del talentuoso centrocampista di Senigallia.

Belardinelli ha dato i primi calci al pallone proprio nella città in cui è cresciuto (è nato a Ravenna, ndr), tra le fila della Scuola Calcio Vigorina, società che sta fornendo un considerevole numero di talenti sia nel territorio marchigiano che in giro per l’Italia. Sabato pomeriggio il 21enne, classe 2001, ha realizzato il suo primo gol in Serie B e la prima rete tra i professionisti non si scorda mai, specie se decisiva. All’"Arena Garibaldi" di Pisa infatti, il colpo di testa vincente del ragazzo cresciuto a Senigallia ha permesso alla squadra di Bisoli di aggiudicarsi un successo preziosissimo rimanendo così in corsa tra le prime della classe a soli due punti dal Genoa, seconda forza del campionato. Il centrocampista classe 2001, lascia la Vigor nel 2017 per accasarsi all’Empoli. Grazie alla sua personalità, al fisico possente ed alle indiscutibili doti tecniche si mette in luce nelle squadre giovanili della società toscana, tanto da raggiungere la maglia azzurra sia con l’Under 18 sia con l’Under 19.

L’ascesa continua con la prima esperienza tra i grandi, in serie C con la Pro Vercelli. Anche in Piemonte Luca fa bella figura tanto da attirare l’attenzione del Sudtirol, società moderna, all’avanguardia, attenta ai giovani talenti come lui. L’Empoli accetta il prestito stagionale, per Luca si aprono così le porte del "Druso" di Bolzano dove non ci ha messo molto per farsi apprezzare. "Lo spirito di sacrificio e l’unione del gruppo sono la nostra forza, una vittoria sofferta che ci rende molto felici – ha detto Belardinelli durante la conferenza stampa post partita –. Siamo pronti a tutto e vogliamo farci trovare pronti in ogni situazione". Poche battute che la dicono lunga sul pragmatismo del ragazzo di Senigallia. Le ottime prestazioni del centrocampista senigalliese non sono passate inosservate nella spiaggia di Velluto. Negli attivissimi gruppi social della Vigor Senigallia sono arrivate anche delle foto scattate da alcuni concittadini di Luca giunti sino al "Druso" per seguire le prestazioni del talento senigalliese.

Nicolò Scocchera