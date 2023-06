Camigliano: "Voglio restare, sarà una grande stagione"

Ancona

Agostino Camigliano è intervenuto nei giorni scorsi sulle frequenze di Radio Tua a Punto Biancorosso. Per parlare della stagione da poco conclusa, naturalmente, e dei suoi cinque mesi in biancorosso, ma non solo: "Sono arrivato consapevole di essere in una società forte con un progetto ambizioso ed è ciò che ho riscontrato nei mesi che ho trascorso qui – ha detto il difensore –. Siamo partiti molto bene con Colavitto, poi abbiamo avuto purtroppo un momento di flessione in cui i risultati non sono arrivati. Ma credo che con l’arrivo di Donadel siamo riusciti a compattarci e abbiamo fatto anche i playoff dando tutto". Il suo contratto lo lega all’Ancona fino a giugno 2025, ecco cosa ne pensa Camigliano: "Certo che vorrei restare ad Ancona, la scelta fatta a gennaio è stata quella di sposare il progetto Ancona ed era e resta una scelta anche per il futuro. In questi mesi trascorsi ad Ancona sono sempre rimasto soddisfatto della scelta fatta e spero di disputare una stagione importante l’anno prossimo". Camigliano s’è poi soffermato sull’arrivo di Marco Donadel sulla panchina dorica: "Quello che è riuscito a fare Donadel in così poco tempo è sotto gli occhi di tutti. Arrivare e in così poco tempo valorizzare la rosa come ha fatto lui, facendo sentire importanti tanti giocatori e creando un gruppo che veramente giocava le partite con il giusto atteggiamento, non era semplice. Donadel in poco tempo è riuscito nell’intento, è sicuramente un allenatore forte. Personalmente sono davvero contento di aver conosciuto una persona come lui". La difesa, durante la stagione, è stata spesso accusata di prendere gol evitabili e tanti, troppi gol su palla inattiva, come quello di Lecco che ha deciso l’eliminazione dai playoff. "Abbiamo preso un gol in una circostanza particolare, con dei blocchi, ma il Lecco in quella partita non ha creato altre difficoltà all’Ancona – ha aggiunto il difensore –. Siamo dei professionisti e siamo tenuti a dare il massimo, poi il giudizio spetta ad altri".

E così l’Ancona è stata eliminata senza aver mai perso: "Disputare i playoff da settimi sapevamo che prevedeva anche questa possibilità, uscire con due pareggi lascia tanto rammarico, ma nello stesso tempo fa capire che potenzialmente siamo una squadra molto forte". Camigliano ha concluso parlando del prossimo campionato, che non l’arrivo di Perugia e Spal dovrebbe acquistare maggiore peso: "Sono due piazze molto importanti, sarà sicuramente stimolante preparare una stagione così. Siamo un gruppo sano, con giovani importanti cresciuti molto durante la stagione. Immagino che arriveranno nuovi compagni e già dal ritiro cercheremo di creare un gruppo coeso per disputare una grande stagione".