C’è una squadra che avanza E’ l’under 16 di mister Casaccia

Con il pareggio per 2-2 tra Ancona e Vis Pesaro, l’under 16 di mister Casaccia raggiunge la semifinale. I dorici adesso dovranno prepararsi molto bene per superare uno scoglio difficile come il Vicenza, gara di andata in programma domenica a Collemarino. E’ stato un capolavoro, quello compiuto dai biancorossi, capaci di non perdere la testa, di subire le iniziative avversarie, ma soprattutto di reagire davanti gali occhi del pubblico amico sempre più partecipe e numeroso. La partita con i rossiniani, all’andata blitz dell’Ancona per 1-0, è iniziata malissimo. Dopo un giro di lancette, Vis in vantaggio con Cecchetti. Veneziani raddoppia al 40’, Cacciamani e compagni sotto di due reti all’intervallo. Nella ripresa la riscossa dorica con le reti messe a segno prima da Cacciamani e poi da Sampaolo. Ancona U16: Talozzi; Innocenti, Carlini, Galeotti, Latini, Schiavoni (Parioli), Altieri (Luciani), Pepa (Sampaolo), Garavalli (Vlaicu), Cacciamani, Mancini. A disp. Ruzzi, Vinacri, Mascitti, Messersì, Gubinelli.