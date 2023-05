Foggia ed Entella Ribaltoni da serie B

Previsioni rispettate quelle delle gare di ritorno dei play-off di Serie C: dopo lo 0-2 subito all’andata al Barbetti, la Virtus Entella compie l’impresa e rimonta il doppio svantaggio col Gubbio andando a vincere 3-0. Decisive la rete di Ramirez e la doppietta di Merkaj, mentre agli umbri non basta il rigore di Vazquez. Impresa che compie anche il Foggia, che con una rimonta al cardiopalma ribalta l’1-4 incassato nel derby contro l’Audace Cerignola. Succede tutto negli ultimi venti minuti, con le reti di Schenetti al 79’ e di Frigerio e Kontek in pieno recupero. Tutto facile per il Pescara, che dopo aver sofferto nel primo round si sbarazza della Virtus Verona con il punteggio di 3-1: pratica archiviata dagli adriatici grazie alle reti di Brosco e alla doppietta di Kraja, con il gol della bandiera degli scaligeri siglato da Kristoffersen (attaccante sondato anche dall’Ancona lo scorso gennaio). Operazione rimonta completata anche per il Vicenza dell’ex dorico Rolfini, che dopo aver perso 1-2 all’andata regola la Pro Sesto con i gol di Stoppa e Dalmonte. E’ fissata per oggi l’estrazione per gli accoppiamenti del secondo turno, nel quale entreranno in scena anche le seconde classificate di ogni girone (Pordenone, Cesena e Crotone). Ad estrarre le squadre che si affronteranno il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi: "Le mani del tecnico neroverde indicheranno la strada che porterà le squadre qualificate dal "Secondo Turno Playoff Nazionale" alle finalissime per la B del 13 e 18 giugno", la nota ufficiale della Lega Pro Gianmarco Minossi