Fuori il Gubbio, il Rimini sulla strada del Perugia

Il primo turno di playoff di girone s’è concluso con qualche sorpresa: il Gubbio ha perso in casa 0-1 col Rimini, con rete di Cernigoi, la Juventus Next Gen ha battuto 2-0 l’Arezzo con reti nella ripresa di Savona su rigore e Damiani, e il Pescara ha passato il turno pareggiando 2-2 con il Pontedera, autogol di Milani e vantaggio toscano, quindi due gol di Cuppone, tutto nel primo tempo, prima del pareggio del Pontedera con Delpupo nella ripresa. Delude, dunque, il Gubbio, che cede il passaggio del turno al Rimini, che nel secondo round affronterà la quarta in classifica, il Perugia, al Curi sabato alle 20.30. L’altro playoff vedrà opposte Pescara e Juventus Next Gen allo stadio Adriatico sempre sabato ma alle ore 21.