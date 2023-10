Guidi: "Proviamo a riportare Ancona nella massima serie"

Ha preso il via con una vittoria a Macerata la nuova avventura della The Begin Volley Ancona. Il 7 ottobre si è aperta la stagione di Serie B maschile per la nuova Società Sportiva di pallavolo. "Per noi, per la squadra e per la città di Ancona inizia una nuova storia. Non solo un nuovo campionato". Il nuovo presidente della The Begin Volley Guido Guidi guarda con fiducia, coraggio e ottimismo alla stagione durante la presentazione della squadra ieri al SeePort Hotel.

"Ha ufficialmente inizio un nuovo progetto nella pallavolo di Ancona. Grazie alla squadra, ai tifosi, alla società e alle persone che hanno scelto di essere al nostro fianco, inizia un percorso graduale che ha l’obiettivo, sin da questa stagione, di provare a riportare Ancona nella massima serie" dice Guidi.

Con il fondamentale sostegno dei membri del nuovo Cda, il vice presidente Mario Lanari, Stefano Pasqualini, Emanuele Lodolini e Loredana Pistonesi, si dà il via a un progetto innovativo e ambizioso. Un progetto che è sì stimolante nella sua sana competitività sportiva ma che si pone anche l’obiettivo di creare un contesto sano e inclusivo, una vera e propria cittadella della pallavolo.

E passiamo al campo. Alla competenza ed esperienza del coach Dore Della Lunga, del Ds Bebi Leonardi e del vice coach Paolo Monti, è affidata una squadra col giusto mix di esperienza e talento. Il capitano e schiacciatore Federico Ferrini e il libero Giacomo Giorgini, entrambi provenienti dalla Videx Grottazzolina, hanno deciso di tornare a casa. Altri, come Leonardo Fantauzzo (schiacciatore) e Mario Ferraro (centrale), entrambi provenienti dalla Serie A, hanno scelto il progetto The Begin Volley con l’obiettivo di provare a centrare la promozione. E poi gli sponsor: The Begin Hotels, Elettrica Valeri, Netoip, Bontempi, W.Academy, Istituto Pantheon Design & Technology, King, Ristorante Marcello, GGF Group, Sbrolla, Beltrami e Gamba srl e lo Sponsor Etico Fondazione Lorenzo Farinelli. Alla presentazione della squadra hanno partecipato il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il presidente Coni Fabio Luna e il presidente FederVolley Fabio Franchini.