Il Resto del Carlino digitale regala un tablet

Innovazione e tecnologia iniziano a tracciare i nuovi obiettivi del futuro. E ripartire dal digitale si presenta come la sfida da cogliere per rimanere al passo con i tempi. Già la pandemia ci ha insegnato che gli strumenti tecnologici sono vitali nella quotidianità di ognuno, e anche l’informazione vede nel digitale una nuova frontiera.

Anche per questo, l’operazione de il Resto del Carlino ’Premia la tua voglia di informazione’ omaggerà fino al 15 gennaio 2023 tutti coloro che acquisteranno a prezzo scontato l’abbonamento digitale di due anni al nostro quotidiano, che darà accesso illimitato a tutti i contenuti del sito al prezzo promozionale di 299,90 euro (anziché 358 euro).

Chi farà questa scelta riceverà un tablet in regalo, un Samsung Galaxy Tab A8 (del valore commerciale di 249 euro). Un’operazione che consentirà di accedere alle notizie del giornale e a quelle web senza pubblicità per 24 mesi. Di fatto, un vero e proprio premio riservato a chi vuole essere aggiornato su tutto ciò che accade, avere sempre a portata di mano, in modalità digitale, il proprio quotidiano ed essere protagonista in un mondo – quello dei media – in rapidissima evoluzione, nel quale carta stampata e giornale digitale si integrano con un solo obiettivo: fornire un’informazione corretta e autorevole, frutto del lavoro di centinaia di giornalisti del nostro gruppo editoriale (che ogni giorno manda in edicola il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione), ma soprattutto in grado di offrire ai lettori gli strumenti per farsi un’opinione personale sia sui grandi fatti nazionali sia sulla notizie di cronaca locale, che da sempre rappresentano uno dei punti di forza delle nostre testate.

Per aderire alla promozione, basta collegarsi al sito www.ilrestodelcarlino.it/promo-tablet/ e cliccare su ’Abbonati’, poi accedere oppure registrarsi inserendo email e password; compilare in ogni parte il form con i dati personali richiesti (nome e cognome, numero di cellulare e indirizzo di spedizione del tablet) e infine confermare l’ordine.

Il tablet verrà spedito direttamente a casa del neo abbonato. La promozione continuerà fino al 15 gennaio del 2023, ma è meglio affrettarsi per iniziare subito a ’sfogliare’ il giornale su un tablet nuovo di zecca. E’ possibile richiedere maggiori informazioni sulla promozione telefonando al numero 051 6006690.