A Lelli la delega a ’Spazio pubblico bene comune’

Cambiano ancora gli incarichi ai consiglieri delegati nel comune di Cupra Marittima dove, ultimamente, vi è stato un vero e proprio carosello di dimissioni degli assessori da consiglieri comunali, che hanno favorito l’ingresso dei primi non eletti della lista del sindaco Alessio Piersimoni. Una manovra, come ha dichiarato a suo tempo il primo cittadino per rafforzare la squadra di governo cittadino perché le cose da fare sono sempre di più. L’ultima novità riguarda il consigliere delegato Remo Lelli che alla delega dello Sport e Agenda digitale, ha visto aggiungersi quella dedicata a ’Spazio pubblico bene comune’. Lelli si sta occupando di portare avanti il discorso della ciclabilità del paese per incrementare il punteggio per la riconferma della Bandiera Gialla. Cupra vanta da qualche anno il vessillo con 2 Bike Smile ed ha intenzione di fare un balzo in avanti. "In questi giorni mi sto occupando del bando ministeriale appena uscito per cercare di avere contributi per piste ciclabili ed eventi legati alla ciclabilità – ha commentato Remo Lelli – Abbiamo delle idee che vorremmo sviluppare".