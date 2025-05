Non aveva diffamato Casapound. Assolto in Appello Lucio Billwiller

La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti che a maggio 2022 ha assolto "perché il fatto non sussiste" Lucio Billwiller, finito sotto processo con l’accusa di aver pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione Nazionale Partigiani un post diffamatorio nei confronti di Casapound. A denunciarlo era stato Gianluca Iannone, legale rappresentante di Casapound Italia, che aveva ritenuto diffamatorio il commento dell’Anpi in favore del professor Lorenzo Rossi esprimendo "solidarietà al consigliere comunale vittima di un vile agguato da parte di coraggiosi militanti di Casapound".

Nel processo di primo grado ad Ascoli il pubblico ministero in udienza Michele Rago ha chiesto l’assoluzione di Billwiller, così come il suo legale, avvocato Mauro Gionni. Anche in conseguenza di ciò, contro la sentenza assolutoria non ha proposto appello la Procura di Ascoli. Lo ha fatto invece Casapound, quale parte civile, ma il ricorso è stato respinto. Il professor Rossi, docente di storia e filosofia nonché assessore a sviluppo e promozione del comune di Grottammare, il 24 febbraio 2020 pubblicò un post su Facebook riferendo che quella mattina, recandosi al lavoro nell’istituto dove insegna, aveva trovato "una decina di ragazzi, che ho poi scoperto essere di Blocco Studentesco, l’organizzazione giovanile di Casapound. Mi hanno chiesto conto in modo pressante del mio intervento in Consiglio comunale in merito alle foibe che ho postato su questo profilo in risposta ad accuse false mossemi dal consigliere comunale Vesperini. Sono stato anche filmato a mia insaputa, ma evidentemente questi sono i metodi coraggiosi di chi non rinnega il fascismo e che da giorni si era informato sui miei orari di lavoro".

In calce al post di Rossi una serie di commenti con espressioni di solidarietà nei suoi confronti, fra i quali quello dell’Anpi che Casapound ha ritenuto diffamatorio e che le indagini hanno attribuito a Billwiller, finito sotto processo. Nella sua arringa difensiva l’avvocato Gionni ha sottolineato che Billwiller, "pur criticando con toni aspri e sferzanti la vicenda, ha comunque adottato un linguaggio pertinente all’argomento in analisi e proporzionato al fatto, senza mai trasmodare in aggressione verbale: ha usato l’espressione "vile agguato" perché, stando alle parole del professor Rossi, proprio di questo si è trattato".

Peppe Ercoli