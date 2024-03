"A metà? No grazie, ancora insieme". Fioravanti punta al secondo mandato

Marco Fioravanti è ufficialmente sceso in campo per disputare la partita elettorale che lo vedrà in corsa per cercare di centrare la riconferma alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno. "Sembra ieri, ma sono già passati cinque anni – esordisce il sindaco uscente davanti a circa 2.500 presenti ieri al Palas di Monticelli –. Un percorso incredibilmente emozionante, che ho avuto l’onore e il privilegio di condividere al fianco di tutti i cittadini ascolani. Un percorso in cui non sono mancate le difficoltà, su tutte quelle del contrasto alla pandemia, ma che abbiamo portato avanti con coraggio, dedizione, professionalità e ambizione, insieme a tutta la macchina amministrativa e alle realtà, pubbliche e private, del territorio". ‘A metà? No grazie, ancora insieme’, questo il motto della campagna che lo vedrebbe in corsa insieme alle 8 liste allestite per supportarlo per restare alla guida della città nel suo secondo mandato. Alla sua lista personale ci saranno i partiti Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le civiche Noi Ascoli, Noi Moderati per Ascoli, Forza Ascoli, Pensiero Popolare Piceno. "Tanto abbiamo fatto, tanto vogliamo ancora fare – aggiunge l’attuale primo cittadino –. In primis vogliamo proseguire gli interventi già avviati alla Carbon, negli istituti scolastici e i progetti Pinqua, che interesseranno strutture importanti quali, tra le altre, palazzo Saladini Pilastri, ex convento San Domenico, Caserma Vecchi e Sant’Angelo Magno. Poi la riqualificazione di Piazza Arringo, piazza Roma e piazza Viola, la realizzazione del ponte di collegamento Monticelli-Castagneti, il nuovo impianto di risalita a Monte Piselli e il suggestivo parco Fluviale. La realizzazione del ‘parco della salute’ e della ‘fabbrica dei materiali’, la ricostruzione della curva sud al Del Duca, per il quale si aprirà il cantiere alla fine dell’attuale campionato. E ancora la creazione della ‘casa dei giovani’, i nuovi investimenti su mobilità sostenibile, università e smart city, ulteriori eventi, promozione della città e misure socio-economiche sempre più importanti per il sostegno alle fasce più deboli della popolazione".

A lanciare la volata di Fioravanti c’era anche il presidente della regione Francesco Acquaroli che commenta: "Mi fa piacere essere qui per l’amicizia che mi lega al sindaco di Ascoli. Fioravanti in questi anni ha fatto molto bene e in varie circostanze ho potuto constatare l’affetto della città nei suoi confronti. La città è costruita dal punto di vista dell’appeal e questo è importante anche per la regione Marche".

Massimiliano Mariotti