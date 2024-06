Al Nadir l’inaugurazione della mostra-evento ‘Summer Rhumortracks’

Ancora arte in Riviera: questa sera alle 19, presso il Nadir di San Benedetto è prevista la seconda edizione di un appuntamento molto speciale, l’inaugurazione della mostra-evento ‘Summer Rhumortracks’ con al centro le caricature di Gianluigi Capriotti. Solidea Ruggiero, coordinatrice artistica dell’evento, in dialogo con la curatrice della mostra, la dottoressa Marcella Bottiglieri, ripercorrerà la carriera dell’artista, con un focus sui lavori in esposizione, dedicati principalmente alle grandi icone del cinema, insieme a opere mai esposte prima. Molti gli ospiti che interverranno ad omaggiare la figura di Capriotti, trai quali il reading di @Ibert figurt. Per l’occasione verrà presentata l’anteprima del documentario in lavorazione e dedicato all’opera dell’artista, con materiali di repertorio e sempre a cura di @Ibert figurt. L’evento apre una serie di mostre itineranti in varie location del territorio piceno, che si alterneranno fino alla fine dell’anno. Dalle 19, aperitivo di benvenuto poliartistico accompagnato da una selezione di colonne sonore cinematografiche originali. La mostra durerà dal 1° al 16 giugno: sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dal martedì alla domenica, preferibilmente su prenotazione ai numeri 329377 0276 o al 3498228252. Gli orari di visita sono dalle 16.30 alle 20. Capriotti nasce a San Benedetto nel 1954 e all’età di 5 anni si trasferisce negli Stati Uniti, dove verrà formato dalle esperienze vissute in un’America segnata da Disney e Marvel. In Italia lavora come disegnatore per editoria, pubblicità e televisione, curando l’immagine della discoteca Why Not e disegnando il logo ormai iconico. Già la giuria della Biennale dell’Umorismo di Tolentino gli aveva conferito il Premio Mari nel 1985. Crea disegni originali per il Festival Nazionale dell’Umorismo Cabaret Amore mio! a cura di Vincenzo Mollica.