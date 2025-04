Samb in trasferta contro Fermana: ultima sfida stagionale senza tifosi

Ultima trasferta stagionale per la Samb. I rossoblù saranno di scena al Recchioni contro una Fermana ad un passo dal baratro della seconda retrocessione consecutiva e senza tifosi al seguito. Mancheranno l’ex Gennari operatosi all’anulare della mano sinistra e Sbaffo alle prese con un problema fisico. Palladini recupererà D’Eramo e Moretti che hanno scontato il turno di squalifica. Contro la Fermana ci sarà spazio per chi ha giocato meno. E quindi ecco tra i pali Emanuele Semprini che quando è stato chiamato in causa, ha risposto sempre presente. A partire dal rigore parato a Sora per passare alla trasferta di Termoli e fino ad arrivare al match interno con il Teramo. Saranno Pezzola e Zini i due centrali difensivi con sulle fasce Zoboletti e Bouah o Orfano. A centrocampo spazio al 2006 Tataranni (completerà il numero degli under in campo) insieme a Guadalupi e ad uno tra Lulli e D’Eramo con il 2005 Toure che potrebbe giocare tra le linee dietro con sugli esterni Baldassi e Fabbrini. Moretti potrebbe prendere il posto di Eusepi che così potrà tirare il fiato. Ma il capitano rossoblù cerca anche le reti che gli potrebbero permettere di vincere la classifica cannonieri del girone e di staccare i diretti concorrenti e cioè Banegas e Casolla. Tutti e tre sono fermi a quota quindici gol realizzati.

Quello di domani sarà il 35esimo confronto tra le due squadre a Fermo. Il bilancio, ad oggi, è favorevole alla Samb con ben diciannove vittorie. Otto i successi dei canarini e sette i pareggi. L’ultima vittoria della Fermana risale al campionato di Serie C 2020-2021 quando si impose per 1-0 con gol di Neglia. La formazione rossoblù, d’altro canto non vince a Fermo dalla stagione, sempre di C1, 2018-2019 quando vinse per 3-1. Per la Samb andarono a segno Stanco, Caccetta e Cecchini con la rete dei padroni di casa che portò la firma di Malcore. Intanto L’Aquila-Samb dello scorso 26 gennaio non è ancora finita, nonostante il netto 3-0 dei rossoblù. Dopo i tafferugli, gli arresti e i numerosi daspo, ecco la richiesta danni del club abruzzese. La Samb, comunque, respinge ogni addebito, ribadendo come il caos post partita sia stato causa da un’organizzazione inadeguata e da scelte che hanno messo a rischio l’incolumità di tutti i presenti.

Benedetto Marinangeli