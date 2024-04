Alimentazione e obiettivo salute: "Ecco il nostro snack adatto a tutti"

Astra Chef a San Benedetto in collaborazione con l’UniTe/Università degli Studi di Teramo. Si tratta della creazione di uno snack unico nel suo genere, ipocalorico, iperproteico, vegano e antiaging, arricchito con una vasta gamma di aromi, per soddisfare i palati più esigenti. Ne abbiamo parlato con il direttore didattico, Francesco Poliandri. Poliandri, in cosa consiste questa creazione?

"In un mondo sempre più attento alla salute e al benessere, è essenziale offrire alternative culinarie che siano non solo gustose, ma anche nutrienti e sostenibili. Lo snack che abbiamo ideato si propone proprio di raggiungere questi obiettivi, combinando ingredienti di alta qualità con tecniche innovative e sapienti accostamenti di sapori. "La base di questo snack è stata selezionata con attenzione, per garantire un profilo nutrizionale ottimale: ipocalorico per favorire il controllo del peso, iperproteico per promuovere la salute muscolare e vegano per rispondere alle esigenze di una dieta sostenibile e rispettosa degli animali. Inoltre, abbiamo integrato ingredienti ricchi di antiossidanti e nutrienti che supportano la salute della pelle e rallentano il processo di invecchiamento, contribuendo così alla creazione di uno snack antiaging. Ma ciò che rende davvero straordinario questo snack è la sua varietà di gusti e aromi. Abbiamo sperimentato con una vasta gamma di ingredienti, dalle erbe aromatiche fresche alle spezie esotiche, per creare una serie di varianti che soddisfano i gusti più diversi. Dall’agrodolce al piccante, dal dolce all’amaro, ogni opzione offre un’esperienza sensoriale unica che stimola i sensi e delizia il palato".

Che progetti avete per questo prodotto?

"Il nostro obiettivo con questo snack non è solo quello di offrire un’alimentazione sana e nutriente, ma anche di celebrare la diversità e la creatività culinaria. Vogliamo dimostrare che è possibile creare piatti gustosi e appaganti utilizzando ingredienti naturali e sani, senza compromettere il sapore o la soddisfazione. L’esperienza presso Astra Chef è stata un’opportunità straordinaria per esplorare le potenzialità della cucina innovativa e funzionale. Siamo entusiasti di continuare questa avventura culinaria e di condividere ulteriori scoperte e creazioni nell’ambito della nutrizione e del benessere". Il prodotto sarà commercializzato da una nota azienda internazionale.

Stefania Mezzina