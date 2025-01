Allarme a Colli dopo due furti nelle abitazioni

Due furti negli ultimi tempi a Colli del Tronto hanno creato allarme tra i cittadini, che stanno cercando di controllare quanto sta accadendo. E’ dei giorni scorsi la notizia di un uomo, che senza specificare cosa andasse facendo, si è recato in alcune abitazioni, perlustrando ogni cosa. Un comportamento che ha messo in allarme e suscita preoccupazioni.

"C’è qualcuno che va in giro a controllare le case? Si è presentato a casa e non sapeva nemmeno chi stava cercando, ha approfittato che ci fosse mia madre una signora di 90 anni per fare tutto il giro di casa". Ma c’è anche chi in buona fede ha aperto la porta e per fortuna si è accorta che c’era qualcosa di strano e a quel punto è riuscita a indietreggiare chiudersi in casa, mentre l’uomo è fuggito in tutta fretta.

Vale la pensa ricordare che gli enti non mandano a riscuote i soldi in casa, quindi è necessario stare molto attenti e non lasciare entrare in casa estranei. Non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha suonato.