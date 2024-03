Allevi, data rimandata. Fan in ansia per il maestro

Giovanni Allevi ha problemi di salute ed ha dovuto interrompere il tour iniziato dopo la partecipazione a Sanremo. La notizia è giunta ieri come un fulmine a ciel sereno. Si sapeva che la battaglia contro il mieloma che lo affligge da due anni non era stata vinta del tutto e che il percorso verso la guarigione è ancora lungo ma la speranza era, ed è ancora, che tutto volgesse al meglio. Allevi aveva in programma stasera un concerto a Taranto, al teatro Orfeo, ma l’evento ieri è stato annullato. Sono stati gli organizzatori del Piano Solo Tour a darne notizia annunciando che la data sarà recuperata il 30 aprile. Tornato sulla scena il 7 febbraio scorso all’ultimo festival di Sanremo, dopo due anni di battaglia contro il mieloma multiplo, il 54enne pianista e compositore ascolano, dal 9 febbraio è impegnato nel nuovo tour, con date previste anche nel 2025, con il tutto esaurito fino a ottobre. Quando sono stati messi in vendita i biglietti sono andati letteralmente a ruba, a testimonianza dell’affetto dei suoi fan e il grande desiderio di vederlo di nuovo protagonista nei teatri con la sua musica Ora è costretto a un nuovo stop, che preoccupa tutti. Gli organizzatori hanno fatto sapere che i possessori dei biglietti per il concerto di Taranto potranno utilizzarli per la nuova data. Il prossimo live in calendario – pubblicato sul sito ufficiale di Allevi e rilanciato nelle storie Instagram – è al teatro Alighieri di Ravenna il 28 marzo. Presto – spiegano ancora gli organizzatori – si aggiungeranno nuove date per Austria, Germania e Spagna.

Comunicazioni che fanno pensare che il problema di salute che ha costretto Allevi ad annullare il concerto di stasera potrebbe essere superabile nel giro di un paio di settimane, visto che al momento è confermata la data del 28 marzo a Ravenna. "Il mio futuro è un presente allargato, non voglio spingermi troppo in avanti", ha detto Giovanni Allevi due settimane fa partecipando alla trasmissione tv Cinque Minuti. Nei giorni precedenti aveva avuto forte dolore alla schiena, ma aveva anche detto che era pronto ad "annegarlo nella musica". "L’idea che il dolore fisico possa essere trasformato in musica non è solo un fatto spirituale, è anche fisico, perché – ha detto Allevi – quando c’è il pianoforte gran coda da concerto la mia energia viene assorbita, come se il pianoforte fosse un materasso morbidissimo e allora le contratture dei muscoli paravertebrali si sciolgono".

Peppe Ercoli