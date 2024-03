Angelo Carestia premiato per la carriera

Una gran bella soddisfazione per l’attore, comico e cabarettista Angelo Carestia che è stato premiato per i suoi 44 anni di palcoscenico. La cerimonia di premiazione è avvenuta nel corso della manifestazione ‘Premio per Imprenditori 2024 Marche e Abruzzo’ giunta alla sua ventinovesima edizione. L’evento organizzato dal patron Lino Pontuti dell’agenzia Vertigò, con il patrocinio delle due regioni limitrofe, ha premiato diversi imprenditori che si sono distinti nell’anno 2023 per il loro lavoro o per la propria carriera. Angelo Carestia che è uno degli artisti di punta dell’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare, prima del riconoscimento, ha allietato il nutrito pubblico con un suo intervento comico molto apprezzato. In sala presenti tante autorità del territorio come il Consigliere di maggioranza della Regione Abruzzo Emiliano Di Matteo, il Sindaco di Martinsicuro e Presidente dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata Massimo Vagnoni, il Sindaco di Valle Castellana e Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo e altre autorità locali. A premiare Angelo Carestia, accompagnato dal suo amico di sempre Valter Assenti dell’Associazione ‘Lido Degli Aranci’ di Grottammare, è stato l’avvocato Gabriele Rapali Presidente del Comitato Organizzatore, che ha definito il comico degno ambasciatore in Italia del territorio. Ha presentato la serata il collega giornalista Alex De Palo. Grande la soddisfazione dell’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare che ha sempre supportato Angelo Carestia nei suoi svariati tour nazionali, facendogli infiniti auguri e tante congratulazioni. "Sono davvero felice ed emozionato – ha ammesso Carestia – Dovevo solo essere l’ospite di questa serata e invece a sorpresa mi hanno premiato. Un grande onore".

Valerio Rosa