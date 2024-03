’Angel’s Skating’, ancora successi a Monteprandone

Altro weekend di successi per la società di pattinaggio artistico ’Angel’s Skating di Grottammare’, alle fasi provinciali del Trofeo ’Giovani promesse Fisr’ che si sono svolte nel fine settimana negli impianti sportivi di Monteprandone. Le giovani atlete seguite dai tecnici Monica Delli Figorilli, Francesca Censori, Luna De Silli e capitanata dal presidente Rodolfo Girardi, hanno conseguito ottimi risultati. Medaglia d’oro, nelle rispettive categorie, per Eleonora Giorgia, Giulia Vagnoni, Veronica Kosma, Vittoria Provenzano, Sofia Ricci, Elisabetta Fioravanti, Alice Toriello, Arianna Carosi, Aurora Bianconi, Alice Carosi, Chantalle Rupilli e Clizia Meraviglia. Medaglia d’argento, invece, per Cristina Schiavi, Annaluce Manoni, Martina Cicchi, Giovanna Giandomenico, Haila Maria Gonzalez Llorente e Giulia Tirabassi. Medaglia di bronzo per Giorgia Pugliese, Maristella Silvestri, Valentina Schiavi ed Emma Alessi. Ottime la quinta posizione conquistata da Angelica Pacchioli e le seste posizioni di Cecilia Massi ed Eleonora Polci. Terminano così le fasi provinciali e si comincia la preparazione per le fasi regionali, che condurranno poi ai campionati nazionali in estate.