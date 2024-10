Anziano cacciatore accusa malore: si muove il soccorso alpino

Un cacciatore di 79 anni ieri era uscito presto per una battuta di caccia nei boschi di Montegallo. Ma è finita male, poiché l’anziano è stato colto da malore. Trattandosi di una zona impervia e non essendo la vittima in grado di riprendere il cammino verso il punto di partenza, per recuperarlo è stato necessario l’intervento degli uomini della stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche oltre che dei vigili del fuoco giunti dal presidio di Arquata e dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 8,30 quando si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino sono confluiti sul luogo dell’emergenza, a Rigo nel territorio di Montegallo. L’uomo era a terra, è stato stabilizzato su una barella e successivamente trasportato a piedi per circa 200 metri fino al punto d’incontro con l’ambulanza del 118 dove è stato preso in consegna dai sanitari. Il 79enne è stato poi trasferito in ambulanza al pronto soccorso del Mazzoni dove è stato sottoposto ad accertamenti.

p. erc.