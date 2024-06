Ascoli, assalto al moro: il docufilm sulla Quintana

Ascoli, 3 giugno 2024 – In occasione del 70esimo anniversario della Quintana nasce il progetto del docufilm intitolato ’100 – Assalto al Moro’, iniziativa frutto della collaborazione tra Fainplast, azienda leader nella produzione di compound, e Xentek, agenzia di produzioni video con sedi ad Ascoli e Milano.

Il docufilm mira a raccontare il mondo della Quintana non solo attraverso la giostra e il corteo, ma anche focalizzando il grande lavoro preparatorio che coinvolge i sestieri, ai quali è stata preventivamente chiesta pazienza visto che gli operatori di Xentek cercheranno di carpire anche i momenti di tensione che si vivono durante le varie manifestazioni, dietro le quinte.

La presentazione

Il docufilm verrà presentato al pubblico il 21 settembre, durante la seconda edizione del Concorso Ippico città di Ascoli Piceno, presso il Campo Squarcia, luogo simbolo della Quintana.

Successivamente, sarà presentato in concorso e trasmesso su piattaforme televisive nazionali. La narrazione del docufilm si concentrerà sui preparativi che rendono possibile questa manifestazione storica, mostrando il lavoro e la dedizione di uomini, donne, ragazzi e ragazze dei sestieri Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Romana, Porta Solestà, Porta Tufilla e Sant’Emidio.

Roberta Faraotti, responsabile relazioni esterne e welfare di Fainplast, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando che "abbiamo voluto celebrare una ricorrenza così importante con un documento video, coinvolgente ed entusiasmante, testimonianza di tutto il lavoro che si nasconde dietro una manifestazione di tale portata".

Nicola Mestichelli, fondatore di Xentek, ha già cominciato a scrivere il docufilm che verrà girato nelle settimane ‘calde’ delle manifestazioni quintanare. "Da anni lavoriamo a tanti programmi televisivi che hanno promosso e promuovono tuttora il Piceno, pertanto per un compleanno così importante, quello della Quintana, un’anziana signora che all’alba dei suoi settant’anni ancora mantiene inalterato il suo fascino, non potevano mancare". Massimo Massetti, presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana, ha ringraziato Fainplast e Xentek per il contributo e ha sottolineato come "il docufilm voglia raccontare ciò che non è visibile al pubblico, coinvolgendo attivamente i sestieri". Il sindaco Marco Fioravanti ha lodato l’iniziativa, evidenziando come la Quintana riesca "a fondere cultura, spettacolo, rievocazione storica e attualità, mantenendo un forte senso di continuità e appartenenza, legandosi strettamente alla festa patronale di Sant’Emidio, evento centrale per la vita cittadina".