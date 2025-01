Atletico Ascoli, dal mercato si aspetta una punta

Terminati i quattro derby di questo inizio 2025, con il bilancio di quattro punti conquistati frutto di una vittoria (Civitanovese), un pareggio (Recanatese) e due sconfitte (Samb e Fermana), l’Atletico Ascoli si prepara ad affrontare domenica alle ore 14.30 allo stadio ‘Vincenzo Savini’, il Notaresco del nuovo tecnico Massimo Silva. L’ex attaccante e poi allenatore dell’Ascoli Calcio è stato presente più volte al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli a studiare l’Atletico e gli avversari che affrontava di volta in volta, ed è certo che domenica proverà a fare lo ‘sgambetto’ alla seconda squadra della ‘sua’ città adottiva. Silva da anni vive ad Ascoli, ed è uno dei tecnici più preparati ed amati qui tra le Cento Torri, ma certo per salvare il Notaresco servirà uno dei suoi proverbiali ‘miracoli’. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta casalinga per 2-1 subita nello scontro diretto con la Civitanovese e ora sono ultimi in classifica con otto punti di distacco dalla zona playout. Una situazione disperata. L’Atletico Ascoli, dall’altra parte, non sta certo attraversando il suo momento migliore, seppur ora abbia la possibilità di contare sul ‘bomber’ Francesco ‘Checco’ Maio che nel girone di ritorno ha preso a segnare con una certa continuità ed ora con 4 reti ha agganciato Jonathan Ciabuschi passato all’Ascoli Calcio e Manel Minicucci. Numericamente servirebbe un nuovo attaccante nella rosa bianconera che può sempre contare sul giovane e promettente Alessandro Cofini che martedì prossimo compirà 19 anni e che si sta mettendo in evidenza nel campionato Juniores Nazionali. "Per il capitolo attaccante – ha dichiarato mister Seccardini – dobbiamo fare i conti con le stranezze del mercato. Abbiamo però il nostro ds Marzetti e il nostro gruppo di scouting sempre vigili a ricercare giocatori funzionali all’Atletico Ascoli per questa restante parte del campionato". Insomma, al reparto formato da Maio, Didio, Minicucci e dal giovane Cofini, potrebbe aggiungersi presto un altro centravanti.

Valerio Rosa