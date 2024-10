Atletico Ascoli, subito l’occasione per il riscatto

Il patron dell’Atletico Ascoli, Graziano Giordani, a fine partita non è sembrato per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. La sconfitta contro il Fossombrone poteva starci, ma anche il presidente si aspettava qualcosa di più. La prestazione non è stata esaltante e ha fatto seguito a quella poco brillante contro L’Aquila. Che la gara di Fossombrone sarebbe stata come al solito ostica, era abbastanza facile da prevedere. I ragazzi di Mister Michele Fucili stanno attraversando un gran momento di forma e non a caso occupano il primo posto in classifica assieme alla Sambenedettese. Dall’Atletico Ascoli, forte delle tre vittorie consecutive in trasferta, ci si aspettava però decisamente di più. La gara a Fossombrone in realtà è stata molto tattica, sbloccata da un eurogol su punizione dei padroni di casa, ma la reazione dei bianconeri non è stata così veemente come ci si aspettava. Al termine della gara il tecnico degli ascolani Simone Seccardini ha comunque sottolineato l’impegno dei suoi ragazzi ma anche i meriti degli avversari, puntando l’indice anche su alcune decisioni della terna arbitrale che potevano dare un volto diverso alla partita. "C’è rammarico per aver perso la gara su palla inattiva – ha dichiarato il tecnico bianconero – Faccio i complimenti alla squadra perché ha approcciato bene la partita in questo contesto difficile contro un grande Fossombrone. Il risultato è giusto ma ce la siamo giocata a viso aperto. All’inizio è stata una partita a scacchi. Ora testa al Roma City. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile". E in effetti per fortuna c’è poco tempo per rammaricarsi per questo secondo ko stagionale, dopo quello interno subito su calcio di rigore conto la Fermana. Nulla di particolarmente grave, ma di certo domani nel match delle 15 al campo Don Mauro Bartiolini di Monticelli, contro il Roma City nel turno infrasettimanaleoccorrerà un Atletico Ascoli molto più aggressivo.

Valerio Rosa