’Back to Palestina’, Oddi racconta il suo nuovo libro

Verrà presentato questa sera alle 18 a Palazzo Bice Piacentini, a San Benedetto, il libro ‘Back To Palestina’ della giovane scrittrice Martina Oddi. Martina Oddi; scrittrice e giornalista dopo diverse esperienze in capo della comunicazione a livello internazionale è tornata ad Ascoli dove si è dedicata a pieno titolo al giornalismo, senza però trascurare la sua passione per la scrittura. Attenta alle tematiche ambientali della sostenibilità, da tempo è in prima linea nell’impegno a favore degli immigrati e dell’integrazione tra i popoli. E’ al suo secondo lavoro letterario, infatti ha pubblicato nel 2011 il romanzo ‘Sonata alla luna sul mare’. Il romanzo riassume una serie di tematiche drammaticamente attuali; prima fra tutte la questione palestinese. La storia è ambientata a Parigi, dove Rania, attivista palestinese e Sam medico israeliano volontario di un ambulatorio per immigrati si incontrano. Intorno sui intrecciano i destini di Kate, operatrice umanitaria e Johnny, giornalista di stampo ambientalista, che insieme vivranno i giorni caldi degli attentanti a Parigi. La storia mette in evidenza la questione palestinese, madre di tutte le battaglie, che viene inquadrata dal punto di vista delle persone comuni e la metafora dell’incontro. Ciò che predomina nel romanzo è il clima di incertezza e instabilità dovuto alla tangibile minaccia del terrorismo islamico.