Bignami: "Opera strategica per la città"

"Un ponte strategico che connette due tessuti significativi per Ascoli, anche dal punto di vista demografico e soprattutto la dimostrazione di come la continuità dell’amministrazione possa essere un valore aggiunto: progettato da amministrazione Castelli, proseguito dall’amministrazione Fioravanti che siamo sicuri vedrà poi l’inaugurazione dell’opera una volta completata". Così ha detto il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, presente alla cerimonia di inaugurazione del cantiere per il ponte di Monticelli. Bignami ha fatto anche un sopralluogo a Palazzo Saladini. "La riqualificazione rientra nei finanziamenti del Pinqua e il governo ha destinato importanti finanziamenti per questo tipo di interventi. Quello di Ascoli, poi, - ha detto Bignami - è un esempio eccezionale, visto che il primo Pinqua d’Italia verrà realizzato qui con l’intervento a San Domenico grazie al quale verranno restituiti spazi importanti alla città. Anche su Palazzo Saladini Pilastri è previsto un housing che è significativo proprio per la convivenza del tessuto che purtroppo paga interventi sbagliati fatti in passato per un patrimonio che invece così si recupera".

p. erc.