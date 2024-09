Bimbo annegato nel canale, disposta l’autopsia. Si ricostruisce l’esatta dinamica

Spinetoli (Ascoli), 26 agosto 2024 - Disposta l’autopsia sul bimbo di 3 anni annegato nel canale irriguo ieri a Spinetoli, tutto il paese è sotto choc. Un silenzio si è abbattuto sul piccolo centro della Vallata, che non si dà pace per quanto è accaduto. La vittima è un bambino di appena 3 anni, Tobi, figlio di una coppia di immigrati di origine nigeriana, ospite da pochi mesi nel comune di Spinetoli. In pochi conoscono la famiglia, ma la tragedia non ha lasciato indifferente un paese che si chiede perché. La procura di Ascoli ha aperto un fascicolo.

La dinamica della tragedia

Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Spinetoli, della Compagnia di San Benedetto del Tronto sembra che il piccolo ieri pomeriggio intorno alle 18 sia sfuggito dalla custodia dei genitori e si sia avvicinato al canale irriguo probabilmente scivolando dentro, a quel punto la corrente l’ha spinto a valle, fino davanti alla rivendita dei Vini Saladini Pilastri, lì è stato ripescato, in condizioni gravissime, inutili i tentativi dei sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma alla fine il cuore del piccolo ha ceduto.

Pare che il bimbo stesse giocando nel cortile del casolare di campagna limitrofo alla Salaria, recintato ma con alcune aperture, quando è sparito. Subito è partita dalla famiglia la denuncia di scomparsa e sono iniziate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco. Anche il vicinato si è prodigato nelle ricerche che si sono subito concentrate nell'invaso d'acqua, un canale per l'irrigazione presente nelle vicinanze e profondo circa un metro e mezzo. Una mezz'ora dopo e a circa 400 metri di distanza, il corpicino di Tobi è stato notato in acqua nel canale, dove evidentemente era scivolato, da due persone, tra cui un medico, all'altezza di una cantina vinicola.

Aperto un fascicolo

Per ora la salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo, al momento senza ipotizzare reati: un atto dovuto per consentire alcuni accertamenti che, insieme all'ispezione cadaverica, potranno chiarire con esattezza quanto è accaduto.