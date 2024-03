"Bolkestein, a rischio pure gli ambulanti"

La direttiva Bolkestein non è solo una questione legata ai concessionari di spiaggia, ma riguarda anche il settore degli ambulanti. Domenico Fiorinelli, presidente regionale Marche dell’Associazione Nazionale Ambulanti (Ana) affiliata all’Ugl prederà parte a un importante convegno a Bruxelles, incentrato sulla discussione della direttiva Bolkestein. L’evento sarà ospitato presso il Parlamento Europeo, grazie all’invito dell’eurodeputata Cinzia Bonfrisco. Fiorinelli è tra i dieci delegati italiani selezionati per raggiungere il Parlamento Europeo. L’incontro, previsto per giovedì 11 aprile, vedrà la partecipazione della delegazione marchigiana alla conferenza dal titolo ’Directive Bolkestein e associazione nazionale ambulanti’. Il programma dell’evento prevede una serie di attività incentrate sulla discussione e l’approfondimento delle implicazioni della Bolkestein per gli ambulanti italiani. "L’obiettivo è chiaro – afferma Fiorinelli – fare comprendere in Europa che gli ambulanti non devono essere inglobati all’interno di questa direttiva Bolkestein". La delegazione, quindi, si propone di portare avanti la battaglia per far valere le specificità e le necessità degli ambulanti italiani a livello europeo. Il loro obiettivo primario è quello di garantire una rappresentanza efficace e una voce autorevole nella formulazione delle politiche europee riguardanti il settore commerciale ambulante che, come molte altre attività commerciali, non vive un periodo felice. L’iniziativa di Fiorinelli e della delegazione marchigiana rivela una determinazione palpabile nel difendere gli interessi della propria categoria e nel lavorare attivamente per influenzare le decisioni politiche che li riguardano direttamente.